Donald Trump a participat la Maratonul Bibliei. A ales să recite un pasaj despre Solomon și Casa Domnului

Donald Trump a participat marți seara la o „sesiune-maraton de citire a Bibliei”, într-un eveniment propus de o organizație creștin-consevatoare, după ce președintele SUA a publicat o imagine compromițătoare, cu el pe post de Isus, care a provocat ulterior un val de critici la adresa sa, informează BBC.

Trump a citit un pasaj biblic din Cronici 2 (A doua carte a Cronicilor) la maratonul de citire a Bibliei organizat la Muzeul Bibliei din Washington.

Pasajul citit de Trump - „2 Cronici 7:11-22” este unul des invocat de creștinii conservatori din SUA, considerat mobilizator și considerat ca o chemare făcută cetățenilor americani pentru a se căi și pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze națiunea americană.

Pasajul sună astfel: „Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața Mea și se va întoarce de la căile sale rele, atunci îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi vindeca țara/Ochii Mei vor fi deschişi de acum, şi urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta”.

Bunni Pounds, fost consultant politic, care a organizat evenimentul în calitate de fondatoare și președintă a organizației Christians Engaged, a spus că s-a rugat ca Trump să fie dispus să îl citească acest pasaj.

„M-am rugat împreună cu un grup mic de oameni, cerând Domnului să lucreze astfel încât președintele nostru să rostească această rugăciune, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, pe care El să le audă”, a declarat Pounds într-un interviu pentru CNN.

Donald Trump l-a atacat dur pe papa Leon al XIV-lea, pe care l-a numit „slab și groaznic”, după ce Suveranul Pontif a făcut un apel la pace în lume. Vaticanul a reacționat și a calificat atacul lui Trump drept „o declarație de neputință”.

La puțin timp, Trump a publicat pe Truth Social poza controversată, cu el pe post de Isus, imagine pe care a șters-o ulterior, la presiunile bazei conservatoare a MAGA. Donald Trump a explicat că, de fapt, imaginea îl înfățișa pe el într-o postură de „doctor al Crucii Roșii”.