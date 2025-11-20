Donald Trump îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani: ”O să găsim o soluție”

Donald Trump îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani. Sursa foto: Getty Images

Donald Trump a anunţat că îl va primi vineri, la Casa Albă, pe primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, scrie The Guardian.

Donald Trump a confirmat o întâlnire mult așteptată cu viitorul primar al orașului New York, Zohran Mamdani, care va avea loc săptămâna aceasta la Washington. Întâlnirea, despre care Trump a spus pe rețelele sociale că va avea loc vineri, în Biroul Oval, ar putea reprezenta o formă de detensionare între președintele republican și politicianul în ascensiune.

Trump a postat miercuri seară că Mamdani a solicitat întâlnirea, promițând: „Urmează detalii!”

Explicând că este „obișnuit” ca un primar ales al orașului New York să se întâlnească cu președintele, Dora Pekec, purtătoare de cuvânt a lui Mamdani, a declarat că viitorul primar intenționează să discute cu Trump despre „siguranța publică, securitatea economică și agenda privind accesibilitatea, pentru care peste un milion de newyorkezi au votat acum două săptămâni”.

Timp de luni de zile, Trump l-a atacat pe Mamdani, etichetându-l în mod fals drept „comunist” și avertizând că va urma ruinarea orașului natal dacă socialistul democrat va fi ales. De asemenea, a amenințat că îl va deporta pe Mamdani, născut în Uganda și devenit cetățean american în 2018, și că va retrage fonduri federale de la oraș.

Totuși, după alegerile din noiembrie, în care republicanii au obținut rezultate slabe în Georgia, New Jersey, Pennsylvania, Virginia și chiar New York, Trump a vorbit tot mai mult despre problema accesibilității vieții, un subiect-cheie în campaniile democrate. Săptămâna trecută, într-o postare pe rețelele sociale, a declarat că republicanii sunt „Partidul Accesibilității!”, în timp ce el și colegii săi insistă că economia nu a fost niciodată mai puternică.

Trump le-a spus jurnaliștilor duminică seară că intenționează să se întâlnească cu Mamdani, declarând: „O să găsim o soluție”. Luni, Mamdani, care își va începe oficial mandatul în ianuarie, a spus că speră să se întâlnească cu Trump, confirmând că echipa sa a contactat Casa Albă pentru a stabili o posibilă întâlnire.

În discursul său de victorie de la începutul lunii, Mamdani, în vârstă de 34 de ani, care în doar câteva luni a trecut de la statutul de legislator statal obscur reprezentând Queens la cel de primar ales al celui mai mare oraș din țară, a declarat că vrea ca New York-ul să arate Americii cum îl poate învinge pe președinte.

El a vorbit, de asemenea, despre „protejarea New York-ului de Trump” odată ce va prelua funcția în ianuarie, promițând în același timp că va lucra cu oricine, inclusiv cu președintele, dacă acest lucru va aduce beneficii newyorkezilor.