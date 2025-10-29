Donald Trump spune că e "păcat" că nu poate candida pentru al treilea mandat la Casa Albă, în 2028. "Nu am voie"

Președintele SUA Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA a declarat, miercuri, că „este păcat” că nu are voie să candideze pentru un al treilea mandat, recunoscând realitatea constituțională. „Dacă citeşti (n.r. - Constituţia), este destul de clar”, le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One, conform AP, în drum spre Coreea de Sud. „Nu am voie să candidez. E păcat", a adăugat Trump.

Declaraţiile lui Trump au venit la o zi după ce președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că ar fi imposibil ca Trump să rămână la Casa Albă. „Nu văd calea pentru asta”, a declarat el reporterilor de, la Capitoliul SUA, marți.

Johnson, liderul republican care și-a construit cariera apropiindu-se de Trump, a declarat că a discutat problema cu președintele și crede că Trump înțelege situația.

„El și cu mine am vorbit despre constrângerile Constituției”, a spus el.

Steve Bannon, ideolog MAGA, spunea că există un plan

Săptămâna trecută, Steve Bannon, ideolog MAGA și fost strateg al lui Trump a spus că „există un plan” pentru ca Trump să rămână la Casa Albă și după 2028. „Trump o să fie președinte și în ’28, iar oamenii ar face bine să se obișnuiască cu asta. La momentul potrivit, vom face public planul”, a spus Bannon.

Zilele trecute, cu privire la posibilitatea unui al treilea mandat neconstituțional, Trump a spus – „Nu prea m-am gândit la asta, dar am cele mai bune rezultate în sondaje”.

În ciuda acestei declarații, președintele american a mai făcut referiri la posibilitatea de a candida din nou – în timpul unei întâlniri cu liderii democrați din Congres, Hakeem Jeffries și Chuck Schumer, Trump a așezat o șapcă inscripționată cu textul „Trump 2028” în Biroul Oval, pentru a-i provoca și enerva pe aceștia.