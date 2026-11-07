Donald Trump vrea centre de date subacvatice. Organizațiile de mediu din regiunea Marilor Lacuri se pregătesc deja pentru ce va urma

7 minute de citit Publicat la 22:23 07 Noi 2026 Modificat la 22:23 07 Noi 2026

Variantele subacvatice sunt deosebit de atractive pentru companiile din domeniul tehnologiei. FOTO: Getty Images/Profimedia

Administrația Trump ia în calcul construirea unor centre de date subacvatice în largul coastelor statelor Maine și Alaska, după ce două astfel de instalații au fost deja puse în funcțiune în China. Ideea stârnește însă îngrijorare în regiunea Marilor Lacuri din SUA, unde organizațiile de mediu avertizează că proiecte similare ar putea afecta una dintre cele mai importante surse de apă dulce din lume, potrivit The Guardian.

La un miting electoral organizat luna trecută în Ohio, Donald Trump a declarat, referindu-se la centrele de date: „Sunt atât de mulți bani de câștigat pentru Ohio... Vor merge în China... Noi le vrem”.

Variantele subacvatice sunt deosebit de atractive pentru companiile din domeniul tehnologiei, deoarece elimină în mare măsură opoziția comunităților locale și controversele legate de construirea centrelor de date pe uscat, în zone rezidențiale. În teorie, centrele de date subacvatice ar putea reduce semnificativ și costurile utilităților, o altă problemă care provoacă în prezent nemulțumiri în comunități din întreaga țară.

Variantele subacvatice sunt deosebit de atractive pentru companiile din domeniul tehnologiei, deoarece elimină în mare măsură opoziția comunităților locale și controversele legate de construirea centrelor de date pe uscat, în zone rezidențiale. În teorie, centrele de date subacvatice ar putea reduce semnificativ și costurile utilităților, o altă problemă care provoacă în prezent nemulțumiri în comunități din întreaga țară.

Un proiect Microsoft, amplasat în largul coastei de nord a Scoției în 2018, a demonstrat că, după doi ani, defecțiunile serverelor au fost cu 87% mai puține în comparație cu cele ale unor centre de date echivalente construite pe uscat. Reprezentanții Microsoft au considerat proiectul, încheiat după doi ani, un succes incontestabil.

De ce ar putea deveni Marile Lacuri o locație pentru centrele de date

Acest lucru face ca apele reci și lipsite de sare ale Marilor Lacuri, regiune în care locuiesc 30 de milioane de oameni, în mari orașe precum Chicago, Toronto și Detroit, să fie potențial atractive pentru companiile care construiesc centre de date.

Un purtător de cuvânt al Agenției federale pentru Protecția Mediului (EPA) a declarat: „EPA sprijină dezvoltarea infrastructurii centrelor de date, esențială pentru menținerea poziției de lider mondial în domeniul Superinteligenței, utilizând în același timp atribuțiile legale ale agenției pentru protejarea calității apei”.

Cu toate acestea, consecințele asupra mediului ale unui proiect similar în apele dulci ale Marilor Lacuri, de care zeci de milioane de oameni depind zilnic pentru apa potabilă, ar putea fi semnificative. Activiștii locali pentru protecția mediului sunt deja îngrijorați și trag semnale de alarmă, deși în regiune nu există în prezent propuneri pentru construirea unor centre de date subacvatice.

În opinia lor, este mai bine să fie pregătiți decât luați prin surprindere, având în vedere miza ridicată pentru acest ecosistem sensibil din punct de vedere ecologic.

„Suntem îngrijorați pentru că, dacă ne gândim la ceea ce face un centru de date, acesta degajă foarte multă căldură. Lacul Erie are deja o problemă cu înfloririle algale dăunătoare, iar acestea se dezvoltă din cauza căldurii, nu doar din cauza îngrășămintelor și a scurgerilor provenite din agricultură”, a declarat John Lipaj, reprezentant al Lake Erie Foundation, o organizație non-profit cu sediul în Ohio.

Fundul lacului Erie, pe partea americană, intră sub jurisdicția statului Ohio. În trecut, guvernul statului, în care republicanii dețin o majoritate covârșitoare, a propus o lege care ar fi facilitat companiilor care construiesc centre de date deversarea apelor uzate în cursurile de apă publice. Măsura a fost respinsă de agenția de protecție a mediului din statul Ohio în iulie anul trecut, în urma protestelor publice.

Dintre cele opt state americane care au teritorii în regiunea Marilor Lacuri, doar New York are în prezent un moratoriu temporar, la nivelul întregului stat, asupra construirii centrelor de date. Acesta expiră la jumătatea anului 2027.

„Suntem, de asemenea, îngrijorați de posibilitatea contaminării și a scurgerilor. Aceste tehnologii nu există de foarte mult timp”, a spus Lipaj.

„Suntem îngrijorați de tipurile de lichide conținute într-un centru de date, de baterii și de echipamentele electrice. Toate acestea ar putea duce la o defecțiune catastrofală, iar noi nu vrem să se întâmple așa ceva în Marile Lacuri”.

Lacul Erie se află în apropierea unor orașe importante precum Cleveland, Detroit și Buffalo și este deja, de departe, cel mai cald dintre cele cinci Mari Lacuri în lunile de vară. De asemenea, se numără printre cele mai poluate lacuri de mari dimensiuni din țară, în mare parte din cauza scurgerilor agricole din bazinul său vestic. Mai multe specii de pești sunt amenințate din cauza tendinței de încălzire a lacului.

„Apa caldă poate afecta viața acvatică și ecosistemele în mai multe moduri. Un efect imediat este ceea ce se numește șoc termic”, a declarat Helena Volzer, reprezentantă a Alliance for the Great Lakes, o organizație de mediu cu sediul în Chicago.

„Organismele acvatice sunt extrem de sensibile la schimbările de temperatură, iar chiar și o creștere mică și rapidă, de numai 2-5 grade Fahrenheit, poate avea efecte dramatice asupra ecosistemului acvatic. Atunci când o instalație deversează apă caldă, aceasta poate modifica metabolismul organismelor și le poate crește necesarul de oxigen, poate reduce cantitatea de oxigen dizolvat disponibilă, poate perturba lanțurile trofice și poate forța peștii să părăsească habitatele preferate”.

Pe 3 noiembrie, locuitorii din Conneaut, o comunitate de aproximativ 12.000 de oameni de pe malul lacului Erie, aflată la o oră de mers cu mașina spre nord-est de Cleveland, au votat în favoarea modificării statutului local pentru a interzice construirea unor centre de date de mari dimensiuni în zonă.

Ideea construirii unor centre de date subacvatice în larg nu este însă populară nici aici.

„Fiind una dintre cele mai mari surse de apă dulce din lume, aș susține foarte mult protejarea acestei resurse”, a declarat Mariana Branch, membră a consiliului local din Conneaut, care locuiește la mică distanță de țărmul lacului Erie. Branch a spus că nu știa până atunci despre ideea funcționării unor centre de date sub apă.

„Tehnologia evoluează atât de repede, încât orașelor le este greu să țină pasul”, a spus ea.

Cu toate acestea, unii consideră că urmarea exemplului Microsoft din Scoția ar putea avea anumite avantaje, având în vedere opoziția publică față de centrele de date construite pe uscat. În plus, spre deosebire de oceanul deschis, ecosistemele Marilor Lacuri nu găzduiesc animale acvatice de mari dimensiuni.

„Acestea necesită multă energie pentru răcire... Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestor centre de date subacvatice este costul redus al răcirii. Nu trebuie să cheltuiască mult pentru a răci serverele”, a declarat Nir Kshetri, profesor de tehnologii emergente la Universitatea din Carolina de Nord din Greensboro.

„Centrele de date au devenit o problemă majoră pentru comunități și în recentele alegeri. De asemenea, centrele de date nu trebuie să își facă griji în privința problemelor de latență, deoarece pot fi amplasate aproape de marile centre de populație unde sunt necesare. Un lac este un loc excelent pentru construirea unui centru de date. Apa rece este și mai bună”.

Provocări majore pentru proiect

Marile Lacuri nu sunt însă lipsite de provocări semnificative pentru un astfel de proiect.

Iarna trecută s-a înregistrat unul dintre cele mai extinse episoade de îngheț al Marilor Lacuri din ultimele decenii, când aproape întregul lac Erie și până la jumătate din suprafața celorlalte patru lacuri au înghețat, gheața ajungând în unele locuri la câțiva metri adâncime. Experții spun că nu este clar în ce măsură stratul de gheață ar putea afecta proiectele subacvatice.

Mai mult, un purtător de cuvânt al Microsoft a declarat: „Nu avem în prezent planuri de a instala un centru de date subacvatic în nicio locație” și: „În prezent, ne concentrăm pe construirea și operarea responsabilă a centrelor de date pe uscat”.

Un purtător de cuvânt al agenției pentru protecția mediului din Ohio a declarat că aceasta nu a primit până acum nicio solicitare de autorizare pentru construirea unui centru de date subacvatic în partea lacului Erie care intră sub jurisdicția statului.

La rândul său, Lipaj a declarat că Lake Erie Foundation a contactat reprezentanți ai statului și senatori din New York, Ohio și Michigan pentru a discuta despre această problemă.

„Indiferent dacă aceste proiecte vor deveni sau nu realitate, [noi spunem] să propunem legislativelor statelor din regiunea Marilor Lacuri să ia în considerare posibilitatea ca acest lucru să se întâmple și să introducem câteva reglementări înainte ca dezvoltatorii centrelor de date să își prezinte propunerile, iar legislatorii statali să fie nevoiți să acționeze în grabă. Asta încercăm să evităm. Dăm dovadă de o prudență maximă”, a spus el.

„Statele din regiunea Marilor Lacuri ar trebui să își asume un rol de lider în această privință și să elaboreze reglementările necesare, astfel încât să nu li se impună nimic”.