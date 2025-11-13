După Trump şi Putin, Xi Jinping şi-a anulat şi el participarea la summitul G20 din Africa de Sud

După ce Donald Trump și Vladimir Putin și-au anulat participarea la summitul G20 de le sfârșitul lunii, găzduit de Africa de Sud, și liderul chinez, Xi Jinping, a anunțat că nu mai participă, relatează, joi, DPA, citată de Agerpres.

Delegaţia chineză la summitul ce va avea loc în oraşul Johannesburg va fi condusă de ministrul de externe Li Qiang, a anunţat diplomația regimului de la Beijing. Va fi prima dată de la crearea G20 când primele trei cele mai puternice ţări ale acestui grup nu vor fi reprezentate la summit de şefii lor de stat.

Vladimir Putin nu va lua parte la summit din cauza mandatului internaţional de arestare emis împotriva lui de Curtea Penală Internaţională (CPI), delegaţia rusă urmând să fie condusă de Maksim Oreşkin, adjunctul şefului administraţiei prezidenţiale, și nu de Serghei Lavrov, așa cum ar fi tradițional în aceste cazuri.

Cât despre preşedintele american, Donald Trump, acesta intenţiona să-l trimită la Johannesburg pe vicepreşedintele său, J.D. Vance, dar, recent, a ameninţat că va boicota summitul cu totul, acuzând Africa de Sud că „ucide fermierii albi” şi că „le confiscă pământurile”, fără a oferi probe despre prima acuzaţie.

Trump a dispus, în februarie, printr-un ordin executiv îngheţarea tuturor ajutoarelor oferite Africii de Sud, după ce el a acuzat guvernul de la Pretoria că a confiscat pământurile minorităţii afrikaner (sud-africani albi descendenţi ai coloniştilor europeni) şi că a provocat prejudicii Israelului prin acuzaţia de genocid formulată de Africa de Sud în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) pentru uciderea a zeci de mii de palestinieni în războiul din Fâşia Gaza.

Preşedintele american s-a referit, astfel, la o lege controversată, denumită Legea Exproprierii, adoptată în luna ianuarie în Africa de Sud şi care prevede exproprierea unor terenuri considerate de interes public, fără acordarea de despăgubiri în unele cazuri.

Exproprierea terenurilor, o temă foarte sensibilă în Africa de Sud, este văzută în această ţară drept un instrument de remediere a inegalităţii rasiale care persistă în ciuda abolirii regimului apartheid dintre anii 1948 şi 1994.