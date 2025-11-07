Alarmă la Moscova după informația că Lavrov a căzut în dizgrația lui Putin. Kremlinul încearcă să ascundă că ar exista vreo ruptură

În ultimele zile, Moscova a părut că încearcă să ascundă o furtună politică – posibilitatea ca Serghei Lavrov, cel care pare că a fost ministru de externe în Rusia dintotdeauna, a căzut în dizgrația liderului suprem. Știrea care a venit de la Moscova, însă, nu e neapărat o știre – Lavrov rămâne pe funcție, cel puțin pentru moment, scrie CNN, vineri.

Lavrov este șef al diplomației Kremlinului de peste 20 de ani, timp în care a părut mereu unul dintre cei mai ficși acoliți ai lui Putin. Dacă dictatura de la Moscova a mai făcut „rotația cadrelor” în ultimul sfert de secol – celebre sunt cazurile lui Medvedev sau Șoigu – care au fost mutați din poziții de înalte, dar lipsite de autoritate reală, în poziții pur ceremoniale.

În funcția de prim-ministru de exemplu, o poziție care ar trebui să aibă o greutate semnificativă într-un sistem constituțional obișnuit, a fost numit un birocrat șters și lipsit de orice personalitate. Deși e prim-ministru de peste cinci ani, Mikhail Mișustin nu s-a remarcat prin absolut nimic și pare să fie doar o anexă tăcută a Kremlinului.

Lavrov, însă, a rămas în funcție vreme de peste două decenii, ceea ce a făcut și mai surprinzătoare informația că acesta ar fi căzut în dizgrația lui Putin. Motivul pentru care Putin ar fi supărat pe Lavrov este o discuție telefonică pe care acesta din urmă a avut-o cu Marco Rubio și în urma căreia americanii au decis să anuleze summit-ul Trump-Putin de la Budapesta.

Probabil că dictatorul rus și-ar fi dorit mult să se afle din nou în prezența președintelui american, iar prezența lui într-o capitală europeană după ce ani de zile a fost izolat la nivel internațional ar fi fost o victorie importantă pentru Kremlin.

Discuția lui Lavrov cu Rubio de luna trecută, însă, a dinamitat orice șansă ca acest summit să mai aibă loc.

Peskov a ieșit să „salveze situația”

Vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a ieșit la declarații pentru a „damage control” și pentru a încheia speculațiile privind o posibilă schimbare la vârful diplomației lui Putin.

Serghei Lavrov a fost absent de la o întâlnire importantă a Consiliului de Securitate al Rusiei, miercuri, acolo unde Vladimir Putin a discutat posibilitatea reînceperii testelor nucleare de anvergură.

„Nu este nimic adevărat în aceste relatări. Lavrov continuă să servească în funcția de ministru de externe, desigur”, a declarat Peskov.

Dar pentru a explica de ce aceste declarații și întâmplări sunt informații demne de a fi numite știri, e nevoie de puțină „kremlinologie” – miercuri, publicația Kommersant, citând „surse informate”, a scris că Lavrov a fost „absent voluntar” de la consiliul lui Putin.

Mai mult, observatorii au văzut și Lavrov era singurul membru permanent al Consiliului de Securitate care a ratat întâlnirea. În paralel, a apărut și informația că Lavrov nu va conduce delegația de la summitul G20 din Johannesburg, la sfârșitul lunii.

Pe 4 noiembrie, Putin semnase un decret prin care un oficial de rang mult mai jos, șeful de cabinet adjunct al oficiului executiv prezidențial, Maxim Oreșkin, a fost numit să conducă delegația.

Semnele erau evidente, așa că mințile agere s-au întrebat rapid – a căzut Lavrov în dizgrația dictatorului și se întrevede o posibilă remaniere în interiorul guvernului de la Moscova?

Posibila iritare a lui Putin

Vestea absenței lui Lavrov de la G20 a venit la doar câteva săptămâni de la anunțul că summitul Trump-Putin de la Budapesta, trâmbițat cu bucurie și de Orban șide Putin, nu va mai avea loc.

Lavrov a avut sarcina de a se asigura că acest summit are loc, însă o discuție pe care acesta a avut-o cu Marco Rubio, secretarul de stat american, a dus la colapsul aproape imediat al discuțiilor.

Americanii au motivat prin faptul că rușii nu vor să facă deloc concesii și să renunțe la poziția maximalistă când vine vorba de Ucraina. Guvernul american a anunțat că renunță la orice discuție la Budapesta, iar Donald Trump a mers într-atât de departe încât a impus sancțiuni împotriva principalelor companii petroliere ale Kremlinului – Rosneft și Lukoil.

Dar dacă chiar există la Moscova o iritare legată de Lavrov și de acest eșec diplomatic, Kremlinul își dorește ca ea să rămână ascunsă, departe de ochii publicului.

CNN i-a pus o întrebare inclusiv purtătoarei de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova – și ea a spus că Lavrov este încă la post și a spus că absența lui de la consiliul de miercuri este „ceva ce se mai întâmplă”.

Lavrov a fost fața diplomației lui Putin vreme de peste două decenii, iar înainte a fost ambasadorul Rusiei la ONU. Îl servește pe Putin cu loialitate și a făcut-o chiar și într-o perioadă de intensă confruntare a Rusiei cu Occidentul – trecând prin două trei invazii rusești, una în Georgia și două în Ucraina, dar și printr-un război civil sirian de un deceniu. Din 2022, Lavrov a fost principalul apărător al invaziei rusești în Ucraina.

În vârstă de 75 de ani, Lavrov este cunoscut pentru o diplomație abrazivă și predispusă la confruntare, un stil care se potrivește ambițiilor imperialiste ale lui Vladimir Putin – la summitul din Alaska, Lavrov s-a prezentat purtând un tricou blazonat cu textul CCCP, inițialele în chirilice ale URSS.

Totuși, trolingul și declarațiile belicoase are putea să nu mai fie suficiente acum, când Putin își dorește să-l manipuleze pe Trump după bunul plac, iar Lavrov a eșuat în a avansa acest obiectiv.