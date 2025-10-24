„E silențios ca o șoaptă”. O companie nemțească își face reclamă la liftul pentru mobilier, după jaful de la Luvru

Postările prezintă o imagine a acum celebrului lift pentru mobilă Agilo, folosit de hoți pentru a pătrunde în muzeu printr-o fereastră aflată la unul dintre balcoanele instituției. Foto: Facebook.com/Bocker

O afacere de familie din Germania duce expresia „a face haz de necaz” la cu un totul alt nivel. După ce s-a trezit implicată, fără să vrea, în jaful bijuteriilor Coroanei de la Muzeul Luvru, firma s-a gândit să profite de atenție ca să atragă clienți, relatează The Guardian. Böcker este compania care produce lifturile pentru mobilier Agilo, devenite faimoase după ce au fost folosite de hoții din Paris ca să pătrundă în Luvru. După jaf, noul slogan al firmei e „Când trebuie să te miști repede...liftul Agilo e silențios ca o șoaptă”.

Campania de publicitate a fost lansată de compania Böcker, cu sediul în orașul Werne, lângă Dortmund, pe Facebook și Instagram la o zi după jaful îndrăzneț.

Postările prezintă o imagine a acum celebrului lift pentru mobilă Agilo, folosit de hoți pentru a pătrunde în muzeu printr-o fereastră aflată la unul dintre balcoanele instituției și pentru a fura bijuterii napoleoniene în valoare estimată la 88 de milioane de euro. Jaful a durat 7 minute și hoții au reușit să fugă pe motociclete cu prada.

După ce versiunea reclamei în limba germană s-a viralizat, firma a revenit și cu una în limba engleză.

„Ai vrut-o, ai primit-o: versiunea în engleză. Când trebuie să te miști repede. Böcker Agilo îți transportă bunurile – până la 400 kg – cu o viteză de 42 m/min, silențios ca o șoaptă, datorită motorului său electric de 230 V”, a scris compania pe Facebook și Instagram.

Directorul de marketing al companiei, Julia Scharwatz, a declarat că ea și soțul ei, Alexander Böcker, directorul executiv din a treia generație al firmei de familie, citeau știrile online duminică atunci când au fost „șocați” să vadă imaginea jafului dramatic de la muzeul francez, în care apărea unul dintre produsele lor.

„Ne-am dat seama imediat: Doamne, este un act condamnabil și au folosit dispozitivul nostru în scopuri greșite. Dar după ce a fost clar că nimeni nu a fost rănit, am început să glumim și să ne gândim la slogane amuzante”, a spus ea.

Ea a spus că după jurnalul de seară „nenumărați oameni – angajați, parteneri de afaceri, clienți – ne-au contactat și ne-am zis: wow, trebuie să facem ceva cu asta.” Până luni dimineață, campania era deja lansată.

Scharwatz a spus că firma vânduse în 2020 liftul mobil pentru marfă unei companii din regiunea Parisului, care îl închiriază clienților. Hoții au contactat recent compania franceză, exprimându-și interesul pentru folosirea liftului, apoi l-au furat în timpul unei demonstrații, fapt raportat poliției săptămâna trecută.

Böcker, fondată în 1958 și al cărei slogan este „Drumul meu spre vârf”, afirmă pe site-ul său că afacerea se bazează pe „tradiție și inovație”. Compania are aproximativ 600 de angajați.

Scharwatz a spus că reacțiile la noua reclamă au fost copleșitoare.

„Mă așteptam să devină puțin virală, dar că va merge atât de departe a fost extraordinar. Postările noastre de pe Instagram ajung de obicei la 15-20 de mii de persoane, iar acum am ajuns la 1,7 milioane. E nebunie”, a spus ea,

Ea a spus că 99% dintre reacții au fost pozitive. „Pot înțelege că nu toată lumea are același simț al umorului, dar majoritatea se amuză.”

Un utilizator de Facebook a spus că „departamentul de marketing al Böcker merită o mărire de salariu”. Dar altul a numit campania „de prost gust”, adăugând: „Francezii sunt șocați și întristați, iar o companie germană face glume și profită de asta în publicitate. Umor negru…”

Nu este clar deocamdată dacă postările de pe rețelele sociale aduc noi comenzi companiei, deși Scharwatz a spus că firma a primit „câteva cereri pentru un lift de mobilă” în această săptămână.