De la comorile de la Luvru la toaleta din aur a lui Cattelan: cele mai spectaculoase 10 furturi de artă din istorie

Toaleta de aur numită "America" a fost furată în doar 5 minute. FOTO: Getty Images

Dispariția unui Caravaggio la Palermo și umbra mafiei. Cascadorii demne de Spider-Man în Muzeul de Artă Modernă din Paris, misterul unui Van Gogh furat la Amsterdam și regăsit la Napoli. Povești captivante din spatele celor mai îndrăznețe jafuri artistice din toate timpurile.

Paris, 19 octombrie 2025 – Ca într-un film. Trei indivizi cu cagule sosesc pe scutere la Muzeul Luvru, pe partea dinspre Sena, unde se află un șantier, și folosesc un lift de marfă pentru a ajunge direct în Galeria Apollo. În doar șapte minute reușesc să fure nouă piese din colecția de bijuterii ale lui Napoleon Bonaparte și Joséphine de Beauharnais. Apoi dispar pe motociclete, lăsând vizitatorii și poliția în confuzie totală. Valoarea pagubei nu a fost încă stabilită. Doar colierul împărătesei Eugenia și un alt obiect neidentificat au fost găsite, avariate, în afara muzeului. Furtul de la Paris este doar ultimul episod dintr-o serie de jafuri spectaculoase care au marcat istoria recentă a artei occidentale: de la sculptura America a lui Cattelan, dispărută în 2019, la misterul de la Gardner Museum din Boston, scrie quotidiano.net.

Jafurile de la Grünes Gewölbe, Dresda

În zorii zilei de 25 noiembrie 2019, un grup de hoți a tăiat alimentarea cu energie electrică din zona Castelului din Dresda și a pătruns în Grünes Gewölbe – „Camera Verde”, un tezaur baroc ce adăpostea cea mai mare colecție de bijuterii din Europa. Au furat diamante, broșe, decorații și pietre prețioase din secolul al XVII-lea, inclusiv celebrul „Dresden White Diamond”, într-un jaf estimat la un miliard de euro. Ancheta a dus la arestarea a patru membri ai clanului Remmo din Berlin. O parte a comorii a fost recuperată în 2022, dar unele piese rămân dispărute.

Toaleta din aur a lui Maurizio Cattelan, furată din Blenheim Palace

Pe 14 septembrie 2019, vizitatorii Palatului Blenheim din Oxfordshire au descoperit că America – toaleta din aur de 18 carate semnată de Maurizio Cattelan – dispăruse peste noapte. Lucrarea, evaluată la 5 milioane de lire, era funcțională și fusese împrumutată de la Guggenheim. Hoții au intrat printr-o fereastră laterală, iar ancheta a dus la câteva condamnări. Opera însă nu a fost găsită niciodată – se crede că a fost topită.

Jaful secolului la Kunsthal, Rotterdam

Pe 16 octombrie 2012, la galeria Kunsthal din Rotterdam, hoții au avut nevoie de doar 90 de secunde pentru a pleca cu șapte capodopere: lucrări semnate de Picasso, Matisse, Monet, Gauguin, Freud și alții. Valoarea totală a furtului – între 100 și 200 de milioane de euro. Hoții, originari din România, au fost prinși, însă multe tablouri nu au mai fost recuperate. Mama unuia dintre ei a susținut că a ars două dintre opere pentru a distruge probele – o versiune niciodată confirmată.

„Omul Păianjen” al Muzeului de Artă Modernă din Paris

În noaptea de 19 spre 20 mai 2010, Vjeran Tomic s-a strecurat în Muzeul de Artă Modernă din Paris și a furat cinci picturi de Picasso, Matisse, Modigliani, Léger și Braque, în valoare de peste 100 de milioane de euro. A fost prins un an mai târziu, după o informație primită de poliție, și condamnat la opt ani de închisoare. Niciuna dintre opere nu a fost găsită. Agilitatea sa i-a adus porecla „Spider-Man”.

Furtul tablourilor lui Munch

Pe 22 august 2004, doi bărbați înarmați au intrat în Muzeul Munch din Oslo și au sustras Țipătul și Madonna, în plină zi. Scenele au făcut înconjurul lumii. După doi ani, tablourile au fost recuperate, ușor deteriorate, iar trei persoane au fost condamnate.

Van Gogh furat la Amsterdam și regăsit la Napoli

În 2002, doi hoți au pătruns prin acoperișul Muzeului Van Gogh din Amsterdam și au furat ”Plaja din Scheveningen in vreme de furtună”, și ”Congregația părăsind biserica reformată din Nuenen”. Valoare totală: 100 de milioane de dolari. Lucrările au fost descoperite abia în 2016, într-un depozit al mafiei italiene din Castellammare di Stabia, în timpul unei operațiuni a Gărzii Financiare.

Stéphane Breitwieser – „colecționarul atipic”

Între 1994 și 2001, francezul Stéphane Breitwieser a furat peste 200 de opere din muzee europene, fără violență, ghidat doar de obsesia pentru artă. Ținea toate obiectele furate în propria cameră. Când a fost arestat, mama sa a încercat să distrugă probele, aruncând sau tăind multe dintre opere. O parte a fost totuși recuperată.

Misterul de la Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

Pe 18 martie 1990, doi falși polițiști au pătruns în muzeul Gardner din Boston și au furat 13 opere de Rembrandt, Vermeer, Degas și Manet, în valoare de peste 500 de milioane de dolari. Lucrările nu au fost niciodată recuperate. În muzeu sunt expuse și astăzi ramele goale – simbol al speranței că operele vor reveni cândva acasă.

Caravaggio dispărut la Palermo

Pe 17 octombrie 1969, din oratoriul San Lorenzo din Palermo a fost furată Nașterea cu Sfântul Laurențiu și Sfântul Francisc de Assisi de Caravaggio, evaluată azi la peste 20 de milioane de euro. Pictura nu a mai fost găsită. Cazul, considerat cel mai grav furt de artă din Italia, este legat de Cosa Nostra, iar investigațiile au inspirat și romanul O poveste simplă de Leonardo Sciascia.