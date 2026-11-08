Egiptul a descoperit un zăcământ uriaș de gaze în Mediterana, de 5,7 miliarde de metri cubi. Cum ar putea profita Europa

1 minut de citit Publicat la 16:20 08 Noi 2026 Modificat la 16:20 08 Noi 2026

Cairo speră că această descoperire va contribui la susținerea producției interne de gaze naturale și la reducerea dependenței de importuri. FOTO:Getty Images

Egiptul a anunțat o nouă descoperire de gaze naturale în Marea Mediterană, estimările inițiale indicând existența unui zăcământ de aproximativ 5,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale în perimetrul sondei de explorare „Nasim-1X”, potrivit Euronews.

Cairo speră că această descoperire va contribui la susținerea producției interne de gaze naturale și la reducerea dependenței de importuri.

Ministerul egiptean al Petrolului și Resurselor Minerale a anunțat vineri că lucrările de foraj și evaluare efectuate la sondă, situată în perimetrul de concesiune Taiba, au scos la iveală un strat cu acumulări de gaze, cu o grosime netă de aproximativ 15 metri, care prezintă caracteristici geologice și petrofizice distincte.

Studiile tehnice și cele asupra zăcământului sunt încă în desfășurare, pentru a determina volumele care pot fi extrase, a estima posibilele rate zilnice de producție și a evalua viabilitatea comercială a descoperirii.

Ministerul nu a anunțat o dată la care ar urma să înceapă producția.

Descoperirea ar putea avea implicații și pentru Europa, în condițiile în care Egiptul este unul dintre producătorii importanți de gaze naturale din regiunea estică a Mediteranei și dispune de infrastructură pentru lichefierea și exportul acestora. Dacă zăcământul va confirma estimările inițiale și va deveni viabil comercial, creșterea producției egiptene ar putea contribui la sporirea cantităților de gaze disponibile pentru export, inclusiv către piețele europene.

Egiptul dispune de terminale de lichefiere la Idku și Damietta, prin care gazele naturale pot fi transformate în LNG și transportate cu nave specializate.

Conductă planificată pentru accelerarea exploatării descoperirii

Egiptul intenționează să conecteze sonda la instalațiile de producție existente printr-o conductă cu o lungime de aproximativ 22 de kilometri, care o va lega de conducta Abu Madi - El Gamil. Scopul este utilizarea infrastructurii disponibile și reducerea timpului necesar pentru începerea producției.

Compania italiană Eni operează concesiunea Taiba în parteneriat cu compania australiană Woodside, în timp ce firma egipteană Petrobel a efectuat lucrările de foraj în numele partenerilor.

Ministerul Petrolului a atribuit rezultatele pozitive creșterii investițiilor și intensificării activităților de explorare, menționând îmbunătățirea climatului investițional și progresele înregistrate în achitarea creanțelor financiare restante către companiile străine care activează în sectorul energetic.

Egiptul încearcă să-și majoreze producția internă de gaze naturale, după ce scăderea producției din ultimii ani a dus la o dependență mai mare de importurile de gaze pentru acoperirea cererii de pe piață.

Cairo mizează pe dezvoltarea noilor descoperiri și pe accelerarea activităților de explorare pentru a consolida aprovizionarea internă, în contextul unei cereri ridicate de gaze naturale din partea sectoarelor energetic și industrial.