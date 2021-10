Emmanuel Macron, numit la Londra "păcălici răutăcios neimportant", după ce Parisul a amenințat că taie curentul în Anglia. Boris Johnson o invocă pe Emma Răducanu

Un recent articol nesemnat, publicat în tabloidul The Sun sub titlul Muppet Macron (literal, 'Macron, fraierul' ), afirmă că președintele francez s-a dovedit a fi un "păcălici răutăcios neimportant" (în original, 'a spiteful little trickster, France’s pipsqueak President'), ca urmare a poziției sale în privința Brexit.

Tabloid britanic: Cu Macron, Franța va ajunge la statutul de paria

"S-a purtat ca un clown în ceea ce privește Brexit, insultându-i pe britanici pentru felul cum au votat la ei acasă, iar acesta este cel mai mic păcat al său", se spune în materialul de aproximativ 150 de cuvinte.

După ce-l acuză pe liderul din Hexagon că "a ruinat vaccinul AstraZeneca" și a "șantajat Marea Britanie" cu cinci milioane de doze, textul ajunge la ultimul gest al Parisului care a iritat Londra.

"Un consilier al lui Macron a amenințat să taie curentul în Insulele Canalului (în Jersey, n.r.), în urma unei dispute legate de pescuit", menționează The Sun, amintind că "Macron și-a retras ambasadorii din SUA și Australia din cauza tratatului AUKUS" și că "nu-i de mirare că australienii și-au ales parteneri mai de încredere".

Publicația concluzionează că acest tip de politici vor aduce Franței "un statut de paria".

Boris Johnson o invocă pe Emma Răducanu drept panaceu post-Brexit

Într-un material separat, realizat la conferința conservatorilor britanici, aflați la guvernare, cotidianul îl citează pe premierul Boris Johnson care s-a angajat să niveleze diferențele dintre Nord și Sud și să ofere aceleași șanse copiilor din aceste regiuni.

"Johnson a salutat spiritul de luptă al campioanei de tenis Emma Radacanu (așa au ortografiat cei de la The Sun, n.r.), al Celor Trei Lei (simbolul Angliei, n.r.) și al sportivilor olimpici", precizează publicația, care comentează că, "odată Brexitul înfăptuit și cu pandemia în declin, premierul este presat să vină cu rezultate în ceea ce privește reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile Regatului".

Cotidianul The Sun are un tiraj ceva mai mare de 1 milion de exemplare pe zi, fiind citit de circa 33 de milioane de adulți britanici în fiecare lună, după cum arată statistici recente.

The Sun, susținător al Partidului Conservator

Susținător al Partidului Conservator, la guvernare, The Sun este pe piața britanică de presă din 1964, fiind deținut, printr-o subsidiară, de compania News Corp magnatului americano-australian Rupert Murdoch.

A fost implicat în multiple scandaluri, dintre care Wikipedia îl reține și pe cel în care, în urma atacului din Norvegia, din 2011, The Sun a scos o ediție matinală atribuind masacrul cu 77 de victime grupării Al Qaeda.

Ulterior, atacatorul s-a dovedit a fi Anders Breivik, un extremist norvegian de dreapta.

În 2006, a publicat o fotografie din spate a cancelarului Merkel, cu titlul "I'm big in Bumdestag" (literal, 'Sunt mare în Bumdestag')

Titlul este un joc licențios de cuvinte între "bum" (cu sensul argotic "fund") și numele legislativului german, Bundestag.

În 2014, The Sun a fost criticat de majoritatea celorlalte titluri britanice după ce a susținut că un băiat de 4 ani este "fiul lui Satan".

Franța a amenințat Marea Britanie cu întreruperea livrărilor de energie dacă termenii acordului Brexit nu sunt respectați.

Secretarul de stat al afacerilor europene din Franța, Clement Beaune, a spus că acordul trebuie implementat integral.

"În caz contrar, vom lua măsuri la nivel european și național pentru a exercita presiuni asupra Regatului Unit", a avertizat el.

Beaune a indicat că atât exporturile franceze, cât și cele europene de energie în Marea Britanie ar putea fi utilizate ca mijloace de presiune.

"Marea Britanie depinde de exporturile noastre de energie. Cred că pot să trăiască singuri și să lovească în Europa dar, întrucât asta nu merge, recurg la un comportament agresiv", a adăugat secretarul de stat.

SkyNews arată că EDF Energy, producătorul controlat de statul francez, furnizează o cincime din electricitatea Marii Britanii pe baza capacităților sale nucleare, eoliene, pe cărbune și gaz.

EDF Energy alimentează peste cinci milioane de clienți industriali și rezidențiali britanici și este cel mai mare furnizor de electricitate, după volum, din Marea Britanie.

Tensiuni franco-britanice din cauza pescuitului și a Protocolului pentru Irlanda de Nord

Anterior în cursul acestui an, guvernul francez a amenințat cu represalii în cadrul unei dispute referitoare la pescuit cu Insula Jersey, teritoriu dependent al Coroanei Britanice, care nu face parte din Regatul Unit dar căruia Regatul Unit îi asigură apărarea.

95% din curentul electric din Jersey provine din Franța și ajunge pe insulă prin trei cabluri submarine.

La momentul respectiv, Parisul a acuzat autoritățile din insulă că tergiversează emiterea permiselor de pescuit pentru vasele franceze în baza termenilor acordului de comerț post-Brexit încheiat între Londra și Bruxelles.

În replică la noile semne de nervozitate din Franța, ministrul britanic pentru Brexit, Lordul Frost, a sugerat că Parisul recurge prea repede la amenințări.

"Pentru toate frustrările din ultimele 18 luni și, în special, din ianuarie, nu cred că noi, ca țară, am recurs la acest tip de amenințări", a declarat el.

