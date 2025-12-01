Emmanuel Macron refuză „să dea lecții Ucrainei”, după scandalul de corupție de la Kiev: „Adevărata dictatură e la Moscova”

Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au susținut o conferință de presă comună la Paris. Foto: Profimedia Images

Emmanuel Macron a declarat, la o conferință de presă la Palatul Elysee cu Volodimir Zelenski, că „refuză să dea lecții Ucrainei”, în ceea ce privește scandalul de corupție care a zguduit Guvernul de la Kiev. Președintele francez a apreciat că nu este acesta „rolul său” și a atras atenția că ancheta din Ucraina arată că lupta anticorupție funcționează, în timp ce „adevărata dictatură” este la Moscova.

„Este, oare, rolul nostru să dăm lecţii Ucrainei? Nu chiar”, a declarat într-o conferinţă de presă comună cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, şeful statului francez, potrivit AFP.

Emmanuel Macron a spus că lupta anticorupție din Ucraina „funcționează”, iar acest lucru îl arată chiar faptul că există o astfel de anchetă la Kiev.

„Suntem foarte vigilenţi, din moment ce dăm bani, din moment ce susţinem un efort de război. Este normal să fim exigenţi.

Dar am constat că, în orice caz, lupta împotriva corupţiei funcţionează, odată ce există decizii care sunt deschise şi, de asemenea, decizii politice care sunt luate.

Nu aveţi niciodată acest tip de decizie de partea rusă, pentru că adevărata dictatură acolo este”, a declarat, ferm, președintele Franței.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care se află sub presiune politică și diplomatică puternică, a ajuns luni la Paris pentru a se întâlni cu omologul său francez Emmanuel Macron și a-și continua eforturile de a consolida susținerea europeană.

Scandal de corupție la Kiev

Kievul a fost atacat, în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un nou atac rus cu dronă, la doar câteva ore după ce Volodimir Zelenski l-a destituit pe

Șeful de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat după perchezițiile procurorilor anti-corupție de la Kiev. Procurorii au percheziționat locuința lui Iermak, în mega-scandalul de corupție care a zdruncinat cabinetul lui Zelenski.

„Îi sunt recunoscător lui Andrii pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei în negocieri exact așa cum ar trebui să fie. A fost întotdeauna o poziție patriotică. Dar vreau să nu existe zvonuri și speculații”, a declarat Zelenski, după demisia șefului său de cabinet.

Acest cel mai recent capitol din scandalul de corupție de 100 de milioane de dolari, cu conexiuni în sectoarele energetic și de apărare, anticipează o bătălie dură pentru guvernarea țării, după aproape patru ani de război cu Rusia.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat că investighează un grup infracțional din spatele unei scheme prin care partenerii comerciali ai Energoatom erau obligați să plătească mită de 10-15% pentru a evita blocarea plăților sau pierderea statutului de furnizor.

Negocieri SUA-Ucraina pentru un acord de pace cu Rusia

Statele Unite au propus un plan în 28 de puncte pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează Agerpres.

Acest plan a fost discutat în urmă cu o săptămână la Geneva de SUA cu Ucraina şi cu susţinătorii europeni ai acesteia, care au venit cu o contrapropunere şi au obţinut revizuirea documentului iniţial în sensul introducerii unor condiţii mai favorabile Kievului, dar varianta finală a acestui plan încă nu este definitivată şi Ucraina încearcă în continuare modificarea unor puncte.

Zelenski a declarat că „sunt unele chestiuni dificile care încă trebuie soluţionate”, fără a oferi detalii.



De partea sa, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că schiţa proiectului de plan de pace discutat între SUA şi Ucraina la Geneva poate constitui o bază pentru viitoare acorduri care să încheie conflictul din Ucraina, dar a cerut recunoaşterea internaţională a suveranităţii ruse asupra Donbasului şi peninsulei Crimeea şi a ameninţat Ucraina că dacă nu-şi retrage trupele din teritoriile revendicate de Rusia le va pierde oricum în urma luptelor.



Versiunea iniţială a planului propus de SUA prevede în principal cedarea de facto către Rusia a întregii regiuni Donbas, cu transformarea în zonă demilitarizată a părţii acesteia care nu este în prezent ocupată de armata rusă, îngheţarea restului liniei frontului, impunerea de limite de efective de 600.000 de soldaţi pentru armata ucraineană.

Planul prevede garanţii de securitate occidentale pentru Ucraina, dar fără aderarea la NATO şi fără trupe străine pe teritoriul ucrainean, precum şi folosirea a o sută de miliarde de euro din activele Rusiei îngheţate în Occident la reconstrucţia Ucrainei, cu condiţia unei contribuţii europene echivalente, în timp ce SUA ar obţine profituri din participarea la activităţile de reconstrucţie.



Ucraina şi susţinătorii săi europeni au cerut în contrapropunerea lor mai ales ca orice negociere să înceapă de la actuala linie a frontului şi numai odată cu un armistiţiu, limitarea efectivelor armatei ucrainene să fie ridicată la 800.000 de soldaţi, desfăşurarea unui contingent de trupe străine în Ucraina, deşi Rusia a reafirmat că se opune, eliminarea angajamentului Ucrainei că nu va adera la NATO şi menţionarea în locul acestuia doar a lipsei consensului statelor Alianţei, precum şi solicitarea ca Rusia să plătească Ucrainei toate daunele provocate de război, iar activele sale îngheţate în Occident să rămână blocate până la plata integrală a unor asemenea compensaţii.