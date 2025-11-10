„Eroare de judecată”. Președintele BBC își cere scuze după editarea controversată a unui discurs al lui Trump

1 minut de citit Publicat la 16:31 10 Noi 2025 Modificat la 16:31 10 Noi 2025

Vedere generală a clădirii Broadcasting House, sediul central al BBC din Londra. sursa foto: Hepta

Președintele BBC, Samir Shah, și-a cerut scuze, luni, pentru o „eroare de judecată” legată de modul în care a fost editat un discurs al președintelui american Donald Trump într-un documentar realizat de emisiunea Panorama. Mesajul acestuia vine după demisiile directorului general și ale directorului de știri ai radioteleviziunii britanice, relatează Agerpres.

Samir Shah a recunoscut că editarea a creat „o impresie înșelătoare” și a admis că situația ar fi trebuit gestionată „cu mai multă atenție”. El a explicat că problema fusese analizată intern la începutul anului, însă consideră că BBC ar fi trebuit să intervină oficial la acel moment.

„Este absolut clar că BBC-ul trebuie să fie un campion al imparţialităţii”, a scris Shah parlamentarilor britanici, subliniind că instituția este dedicată „restabilirii încrederii publicului şi asigurării faptului că jurnalismul său corespunde celor mai înalte standarde de corectitudine”.

Referindu-se la modul în care a fost montat discursul lui Trump, Shah a precizat că, după noi deliberări, BBC a acceptat că editarea „a dat impresia unui apel direct la acţiune violentă”.

„BBC doreşte să-şi ceară scuze pentru acea eroare de judecată”, a menţionat el în mesajul transmis.

Documentarul Panorama, difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din SUA, a combinat două fragmente separate dintr-un discurs al lui Trump, ceea ce a făcut să pară că liderul american a incitat la revolta de la Capitoliu din ianuarie 2021.

Eroarea a fost semnalată într-un raport intern redactat de un fost consilier privind standardele profesionale, care a criticat totodată modul în care BBC a acoperit alte subiecte sensibile, precum războiul Israel-Hamas sau chestiunile transgender.

Controversa legată de imparțialitatea BBC a crescut în intensitate în ultimele zile, ducând la demisiile directorului general Tim Davie și ale directoarei de știri Deborah Turness.

Deși Shah a acceptat criticile privind editarea discursului lui Trump, el a respins ferm acuzațiile că BBC ar fi încercat să „îngroape” incidentul.

Potrivit acestuia, postul public a „publicat corecturi când a prezentat lucrurile greşit, a schimbat orientarea editorială, a făcut schimbări în conducere şi a luat măsuri disciplinare” acolo unde a fost cazul.