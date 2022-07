Ce se întâmplă în Estonia, după ce guvernul a demisionat

"Am semnat cererea de demisie a prim-ministrului Kaja Kallas, dar i-am solicitat, în același timp, să formeze un nou guvern care să poată începe să lucreze rapid. Sper că noul guvern va putea începe să lucreze de săptămâna următoare", a scris pe Twitter președintele Karis.

Premierul demisionar ceruse anterior convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului, vineri, pentru a primi un mandat pentru noua sa coaliție guvernamentală.

Luna trecută, după prăbușirea coaliției între formațiunea sa şi Partidul de Centru, Kallas a chemat la negocieri pentru formarea unui nou cabinet, având în vedere riscurile de securitate implicate de vecinătatea cu Rusia.

Plecarea miniștrilor Partidului de Centru a intervenit la capătul mai multor săptămâni de impas politic, după ce parlamentarii acestei formațiuni din fosta coaliție guvernamentală au votat alături de partidul de opoziție EKRE, de extremă dreapta, în cazul unui proiect de lege privind Educația.

Partidului Reformei al premierului Kallas i s-au alăturat în noua coaliție conservatorii din partidul Isamaa şi social-democrații.

Cele trei partide s-au pus deja de acord asupra liniilor majore ale programului comun.

Șefa guvernului Estoniei, Kaja Kallas, a demisionat joi dimineață, antrenând căderea întregului cabinet, într-o mișcare menită să determine Parlamentul să îi acorde un nou mandat.

Kaja Kallas a propus convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului pentru vineri, în care să ceară un mandat pentru noua sa coaliție guvernamentală cu formațiunea creștin-conservatoare Isamaa și cu Partidul Social-Democrat.

Parlamentul va decide apoi dacă va acorda sau nu un mandat noii coaliții guvernamentale.

"Guvernul nostru a venit să conducă țara într-un moment foarte dificil, marcat de pandemia COVID-19, de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de criza energetică.

În ciuda perioadei dificile, am realizat multe lucruri bune și mărețe, pentru a face statul estonian mai puternic și pentru a ne sprijini poporul", a declarat premierul demisionar.

"În timpul pandemiei, am ținut societatea deschisă și copiii la școală, am ajutat oamenii să facă față prețurilor ridicate la energie, am investit un miliard de euro în consolidarea capacităților de apărare ale Estoniei și am realizat consolidarea apărării flancului estic al NATO, fiind unul dintre cei mai mari susținători ai Ucrainei. Sunt recunoscător miniștrilor, cu care am condus țara timp de un an și jumătate. Estonia a fost pe mâini bune", a mai spus Kallas.

Foto: premierul eston Kaja Kallas (dreapta) la Bruxelles, în timpul unei sesiuni foto la un summit UE