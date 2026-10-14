FBI a anunţat unde s-ar fi deplasat Kash Patel, după ce au apărut zvonuri că a plecat în Rusia. "Iată unde se află de fapt"

Directorul FBI Kash Patel s-a logodit cu Alexis Wilkins. Foto: Getty Images

Directorul Biroului Federal de Investigaţii al SUA (FBI), Kash Patel, s-a deplasat în statul american Virginia pentru un eveniment legat de forţele de ordine, a indicat FBI miercuri, infirmând astfel o informaţie apărută anterior în presă potrivit căreia acesta ar fi călătorit în Rusia, notează Agerpres.

O înregistrare video de la o filială ABC News din Virginia l-a surprins, de asemenea, pe Patel la un eveniment în Lynchburg, miercuri.

MS NOW, citând două surse anonime, relatase mai devreme miercuri că şeful FBI ar fi sosit cu un avion în Rusia pentru o întâlnire de două zile la Moscova şi la Sankt Petersburg, organizată de FSB.

"Iată unde se află de fapt Kash Patel, la Universitatea Liberty, unde participă la un eveniment dedicat forţelor de ordine", a precizat FBI într-o postare, potrivit Reuters.

Patel s-a logodit cu Alexis Wilkins, cântăreață de muzică country

Directorul FBI, Kash Patel, s-a logodit cu iubita sa, cântăreața de muzică country Alexis Wilkins. Wilkins, în vârstă de 27 de ani, a publicat o fotografie alb-negru în care apare alături de Patel, în vârstă de 46 de ani, arătându-și inelul de logodnă, cu mesajul:

„Am implicat legea”. Cei doi formează un cuplu încă de dinainte ca Patel să preia conducerea FBI în 2025. Ea a şi participat la ceremonia depunerii jurământului de către acesta.