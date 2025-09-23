„Ferme de engagement” din Africa, conspirații absurde și „amplificare la comandă”. Cum arată mașina de propagandă a Kremlinului

Reset Tech a documentat platforma Restmedia, un site în engleză care mimează jurnalismul de investigație, cu articole „serioase” și grafică profesională. sursa foto: Getty

Moldova intră în alegeri parlamentare critice sub o presiune uriașă de manipulare online. Site-uri false care imită presa occidentală, „ferme de engagement” din Africa plătite să distribuie propagandă, rețele de conturi de TikTok fabricate și boți AI care inundă secțiunile de comentarii cu atacuri la adresa UE și a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Toate fac parte dintr-o strategie coordonată, atribuită Rusiei, menită să slăbească sprijinul pentru PAS înaintea votului de duminică – un scrutin văzut de observatori drept o alegere geopolitică între Est și Vest, scrie Euronews.

„Am învățat să detectăm amprentele serviciilor secrete ruse în foarte multe țări... și i-am văzut extrem de activi în Moldova”, a declarat pentru Associated Press Ben Scott, directorul Reset Tech.

Maia Sandu: „Rusia e cea mai mare amenințare”

Președinta Maia Sandu a avertizat că votul de duminică va fi „cel mai important” din istoria țării. „Aderarea la UE va proteja Moldova de cea mai mare amenințare cu care ne confruntăm: Rusia”, a spus ea.

Poliția a confirmat că, pe 16 septembrie, 74 de persoane au fost arestate în urma a 250 de percheziții legate de un presupus plan susținut de Moscova de a provoca revolte și destabilizare.

Cum arată noile instrumente de propagandă

Reset Tech a documentat platforma Restmedia, un site în engleză care mimează jurnalismul de investigație, cu articole „serioase” și grafică profesională. În realitate, tot conținutul este generat cu AI și promovat prin rețele de site-uri în mai multe limbi europene.

„Nu mă șochează deloc sofisticarea, pentru că nu este sofisticată. Ce e remarcabil e dimensiunea rețelei”, spune Scott.

Raportul arată că Restmedia plătește „ferme de engagement” din Africa pentru a distribui articole pe conturi verificate de X (fostul Twitter), într-un sistem de „amplificare la comandă”. Analiza tehnică a legat direct infrastructura site-ului de Rusia.

Google a anunțat că, doar pe YouTube, a eliminat peste 1.000 de canale din iunie 2024 încoace, pentru implicare în operațiuni de influență care vizează Moldova.

TikTok, Facebook și avalanșa de conturi false

Între 5 august și 4 septembrie, Expert Forum a identificat 100 de conturi false pe TikTok care au strâns 13,9 milioane de vizualizări cu mesaje de frică și ură la adresa PAS. Ulterior, ONG-ul a descoperit o „rețea-mirror” a acelorași conturi pe Facebook.

Promo-Lex a descoperit, la rândul său, 500 de conturi false pe TikTok, cu 1,3 milioane de vizualizări în doar trei zile, toate promovând narațiuni anti-Sandu și anti-UE. Rețeaua era condusă de 25 de conturi nucleu și manipula algoritmul platformei prin hashtaguri legate de alegeri.

„Ceea ce vedem astăzi e fundamental diferit de campaniile clasice de dezinformare. AI poate genera profiluri întregi, fotografii realiste, biografii credibile și conținut variat în câteva minute – lucru care altădată necesita săptămâni întregi de muncă manuală”, a avertizat Expert Forum.

Guvernul a încercat să răspundă prin crearea, pe 16 septembrie, a unui centru de combatere a dezinformării.

Atacuri misogine și conspirații absurde

Reset Tech a arătat cum site-uri false care copiază publicații occidentale au fabricat povești conspiraționiste despre Maia Sandu. Un articol pretindea fals că președinta ar fi implicată într-un „scandal cu spermă de vedetă”, sugerând că ar cumpăra material genetic de la artiști gay precum Ricky Martin sau Elton John.

Altă „știre” o acuza, printr-un ONG rus sancționat de UE, de trafic de copii pentru rețele pedofile.

„Operativii Kremlinului folosesc AI și softuri banale pentru a crea rapid imagini și site-uri-clonă. Nu doar că aduc informații false în fața alegătorilor, dar, în timp, fac oamenii să creadă că nimic nu mai poate fi de încredere”, a spus Scott.

Oligarhul Ilan Șor, din nou în centrul acuzațiilor

Fugarul oligarh pro-rus Ilan Șor, condamnat pentru fraudă și refugiat la Moscova, este acuzat că finanțează masiv rețeaua de propagandă. Între aprilie și iulie, rețeaua coordonată de Șor ar fi plătit 1.505 reclame politice pe platformele Meta, cu un buget de 45.000 de euro, plus sute de spoturi pe YouTube.

Narațiunile promovate: PAS fraudează alegerile, persecută Biserica Ortodoxă și sărăcește Moldova.

Pe 18 septembrie, poliția a descins în mai multe locații, a reținut o persoană și a confiscat bani, laptopuri și documente bancare. Suspecții primeau instrucțiuni pe Telegram de la „curatori din Federația Rusă” despre cum să distribuie videoclipuri false pe Facebook, TikTok și Telegram.

Șor a negat orice implicare.

„Știm să luptăm cu propaganda rusă și cu oligarhii pro-ruși”, spune Andrei Rusu, expert media la WatchDog. „Dar avem nevoie de mai mult sprijin din partea partenerilor noștri. Cuvintele nu ne vor salva țara de un regim pro-rus, dacă aceste alegeri vor fi corupte”.