Fermierii spanioli au blocat Madridul cu tractoare: „De la anul, fileul de vită s-ar putea să fie cu hormoni”

Manifestanții au intrat în capitala Spaniei din mai multe direcții, în cinci coloane / sursă foto: X

Circa 1.500 de fermieri, cu 348 de tractoare, protestează miercuri, conform datelor Guvernului, în centrul Madridului, față de acordul comercial între UE și Mercosur și de reducerea fondurilor în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) europene, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres.

Manifestanții au intrat în capitala Spaniei din mai multe direcții, în cinci coloane, pentru a se îndrepta spre Ministerul Agriculturii, Pescuitului și Alimentației, unde și-au prezentat revendicările.

Printre acestea se numără respingerea termenilor în care s-a semnat acordul de liber schimb între UE și țările Mercosur, deoarece se consideră că reprezintă concurență neloială pentru agricultorii europeni. De asemenea, protestatarii se opun scăderii sumei prevăzute pentru PAC începând din 2028.

Concret, profesioniștii din sectorul agricol denunță faptul că produsele din Mercosur care se vor exporta în Europa nu vor trebui să îndeplinească aceleași cerințe de producție precum cele europene.

Tractorada de agricultores en #Madrid. Bajo el lema de "'Cuando el campo se levanta, Europa se detiene", cerca de 2. 500 manifestantes hacen parte de la movilización agraria por los recortes de la futura #PolíticaAgrícola Común y el acuerdo comercial de Mercosur. pic.twitter.com/TkKz6A102K — Yuliana Botero (@yulbotero) February 11, 2026

Protestul de miercuri a fost convocat de organizațiile Union de Uniones (Uniunea Uniunilor) și Union Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes - Unaspi (Uniunea Națională a Asociațiilor Independente din Sectorul Primar) și este prevăzut a se desfășura și în alte orașe.

„Ne jucăm mult (...) și, atenție! fac un apel către consumatori: azi știm că, dacă vom cumpăra un file, acel file va fi sănătos, se poate mânca. Începând de anul viitor, dacă se semnează acordul, acel file de vită s-ar putea să fie cu hormoni”, a avertizat coordonatorul Union de Uniones, Luis Cortes.

Potrivit președintelui Unaspi, Miguel Angel Aguilera, acordul cu Mercosur este „lovitura de grație” care va pune capăt sectorului primar european și care, în afară de faptul că va afecta sectorul agricol, va avea impact și asupra cetățenilor. „Îi va afecta direct”, a atenționat el.

De la începutul anului, continuă protestele din sectorul agricol spaniol. Pe 29 ianuarie, peste 25.000 de fermieri și crescători de animale au manifestat cu 15.000 tractoare în majoritatea regiunilor, din aceleași motive. Aceștia au fost convocați de organizațiile sectoriale majoritare: Asaja, COAG și UPA.

UE și Mercosur au semnat acordul de liber schimb pe 17 ianuarie, la Asuncion, după 26 de ani de negocieri.

Însă, pe 21 ianuarie, Parlamentul European a decis să îl trimită la Curtea de Justiție a UE pentru a verifica dacă este compatibil cu tratatele comunitare, ceea ce a blocat aplicarea sa până când se vor pronunța judecătorii.