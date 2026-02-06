Europarlamentarii vor vota regulile pentru importurile Mercosur. Pe agendă mai sunt apărarea UE și hărțuirea online

Marți este programat votul final privind mecanismul de protecție pentru importurile agricole provenite din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. sursa foto: Getty

Creșterea competitivității Uniunii Europene prin consolidarea pieței unice, întărirea apărării europene și noul plan de acțiune pentru combaterea hărțuirii cibernetice în rândul tinerilor vor domina dezbaterile din sesiunea Parlamentului European care începe luni. Tot în această perioadă, eurodeputații vor acorda votul final mecanismului bilateral de salvgardare aplicabil importurilor agricole din statele Mercosur, relatează Agerpres.

Marți este programat votul final privind mecanismul de protecție pentru importurile agricole provenite din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay.

Conform acordului convenit în decembrie între negociatorii Parlamentului și ai Consiliului, preferințele tarifare pentru produse precum carnea de vită sau de pasăre pot fi suspendate temporar dacă o creștere bruscă a importurilor provoacă prejudicii grave fermierilor europeni.

Clauzele de salvgardare vor fi aplicate de la intrarea în vigoare a acordului comercial interimar și vor continua să fie valabile și după activarea acordului de parteneriat UE–Mercosur. Cele două documente, semnate pe 17 ianuarie în Paraguay, așteaptă ratificarea Parlamentului European.

Tot marți, eurodeputații vor analiza măsurile de consolidare a apărării europene, pe fondul unui context internațional tot mai instabil. La summitul NATO din 2025, aliații s-au angajat să majoreze cheltuielile pentru apărare și securitate la 5% din PIB până în 2035, peste dublul țintei anterioare.

În condițiile continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei și ale tensiunilor din relațiile transatlantice, discuțiile din plen se vor concentra pe întărirea descurajării militare, sprijinirea Ucrainei și dezvoltarea industriei europene de apărare.

Pe ordinea de zi figurează și dezbaterea noului plan de acțiune al UE pentru protejarea tinerilor de hărțuirea online. Inițiativa vizează în special persoanele vulnerabile de până la 29 de ani, inclusiv persoane cu handicap, membri ai comunității LGBTIQ, migranți și membri ai minorităților.

Planul va introduce o definiție comună a hărțuirii cibernetice, va consolida măsurile prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale și va îmbunătăți sistemele de verificare a vârstei. De asemenea, el va completa inițiativele existente, precum orientările privind protecția minorilor și strategia „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+), implementată prin rețeaua centrelor pentru un internet mai sigur și portalul dedicat.

Hărțuirea cibernetică, prezentă pe platforme de socializare și aplicații de mesagerie, rămâne una dintre cele mai serioase probleme de siguranță online pentru minori și tineri în UE: unul din șase adolescenți a fost victima unui astfel de comportament, iar unul din opt recunoaște că a participat la el.

Marți, Parlamentul se va pronunța și asupra noilor reguli privind țările terțe sigure și va găzdui o ședință solemnă la care va lua cuvântul președinta Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock.

Miercuri dimineață, eurodeputații vor discuta, alături de Consiliu și Comisie, măsurile urgente necesare pentru creșterea competitivității UE, aprofundarea pieței unice și reducerea costului vieții.

Parlamentul își va prezenta prioritățile pentru punerea în practică a recomandărilor din „raportul Draghi” din 2024. Documentul, finalizat în septembrie 2024, analizează provocările majore ale industriei europene și arată că Europa nu se mai poate baza pe factorii tradiționali care au susținut creșterea economică.

Raportul oferă un diagnostic și propune o nouă direcție, abordând inclusiv problema costului vieții în corelație cu prețurile ridicate la energie, productivitatea scăzută și necesitatea transformării industriale. Cu această ocazie, eurodeputații vor evalua progresele înregistrate în aplicarea acestor recomandări, potrivit unui comunicat al PE.

Tot miercuri vor avea loc dezbateri privind valorile europene și presupusa utilizare abuzivă a fondurilor UE în Slovacia, precum și o discuție despre violența autorităților federale în Minneapolis și statul de drept în Statele Unite.

La prânz, Parlamentul va vota un raport din proprie inițiativă al Comisiei pentru securitate și apărare referitor la parteneriatele strategice ale UE în domeniul apărării și securității. Documentul subliniază că aceste parteneriate sunt o necesitate, nu o opțiune, deoarece contribuie la autonomia strategică a Uniunii, rămânând în același timp complementare NATO și bazate pe cooperare multilaterală.