Filmul atacului de la sinagoga din Manchester. Un paznic a mărturisit cum a decurs totul: "Am crezut că vom muri cu toții"

"M-am întors și am văzut mașina izbită de peretele porții", a spus el. Foto: Getty Images

Un agent de securitate care a ajutat la baricadarea ușilor în timpul atacului de la sinagoga din Manchester a declarat pentru Sky News că s-a gândit că "vom muri cu toții" în timp ce i-a văzut pe doi dintre prietenii săi fiind împuşcaţi accidental de poliţişti. Ivor Rosenberg era agent de securitate voluntar în dimineața în care Jihad al Shamie, în vârstă de 35 de ani, a lansat atacul asupra sinagogii congregației ebraice Heaton Park din Crumpsall. El a mărturisit cum s-a petrecut tot atacul.

El a povestit cum l-a confruntat prima dată pe al Shamie în fața sinagogii, cu câteva minute mai devreme, crezând că "nu plănuiește nimic bun", după ce acesta le spusese mai multor persoane povești contradictorii despre cum își căuta mașina și un pub.

"S-a uitat la mine și a spus «la ce te uiți?» Am spus doar «nu știu»... el a spus «ești foarte curajos, după gard»... și a plecat", a declarat Rosenberg pentru Sky News.

El a spus că a început să urce scările înapoi spre sinagogă când a auzit "o bubuitură puternică".

"M-am întors și am văzut mașina izbită de peretele porții", a spus el.

El a povestit că l-a văzut pe Alan Levy, președintele sinagogii, cum a reușit să încuie ușa principală, în timp ce alerga direct la birou și forma numărul de urgență 999.

"Țipam la ei – «Suntem atacați, suntem atacați!» L-am auzit bătând în uși, încercând să intre – amenințând că îi va ucide pe toți. Eram îngrozit", a mărturisit el.

Rosenberg a spus că s-a uitat pe fereastră și l-a văzut pe al Shamie bătând în ușa sinagogii cu un "cuțit mare". După ce a alergat să ia scaune pe care să le pună lângă ușa sinagogii, a descris cum ținea ușile închise împreună cu un grup de alte nouă sau zece persoane din sinagogă.

Atunci a văzut un glonț intrând prin ușă – lovindu-i pe doi dintre prietenii săi. După ce poliția a deschis inițial focul asupra lui al Shamie, Rosenberg a spus că l-a văzut încercând să se ridice.

"Am țipat – se ridică din nou. M-am dat înapoi și am putut auzi o împușcătură. Yoni – care stătea la doar câțiva metri de mine – a căzut la pământ", a adăugat el.

Yoni Finlay se recuperează în prezent la spital. El este unul dintre cei doi bărbați pe care Poliția din Greater Manchester i-a împuşcat accidental în timp ce încercau să-l împuște pe al Shamie. Celălalt este Adrian Daulby, în vârstă de 53 de ani, care a murit din cauza rănilor suferite.

Melvin Cravitz, în vârstă de 66 de ani, care s-a numărat printre cei care l-au împiedicat pe al Shamie să intre în sinagogă, a murit și el.

Rosenberg a spus că a văzut o "gaură de glonț" în ușă – și crede că același glonț i-a lovit atât pe Finlay, cât și pe Daulby, care se afla și el în spatele ușii în acel moment.

El a spus că inițial a crezut căFinlay, un prieten de-al său de mulți ani, se ferea intenționat pentru a evita focurile de armă. Apoi și-a dat seama rapid că fusese rănit.

"A spus «am fost lovit». Cred că glonțul a trecut prin el și l-a lovit pe domnul Daulby. M-am gândit «vom muri cu toții» timp de un minut. A fost îngrozitor", a adăugat Rosenberg.

"Mi-am scos jacheta și l-am ținut în brațe pe Yoni. A fost foarte, foarte înfricoșător", a subliniat el.

Rosenberg a spus că ambii bărbați sunt "eroi" și că a primit vești că Finlay continuă să se recupereze în spital. Alți doi bărbați rămân în spital cu răni grave – un agent de pază, cu răni provocate de impactul mașinii, și un asistent social, cu răni prin înjunghiere.

Rosenberg a spus că încă se luptă să accepte ce s-a întâmplat în ziua aceea.

"Sunt bine până când cineva mă întreabă ce mai fac – atunci e greu", a spus el.

Rosenberg a fost însoțit la înmormântare de Laurence Abramson, cel mai în vârstă membru în viață al sinagogii Heaton Park. Abramson se îndrepta spre sinagogă pentru rugăciune când al Shamie și-a lansat atacul și l-a urmărit din exterior. Își amintește cum poliția a deschis focul asupra lui al Shamie, în timp ce încerca să-l împiedice să intre.

"Tocmai mă apropiam de sinagogă, traversam strada – și am auzit «bang, bang, bang» Sunetele de împușcături au fost cu mine tot timpul. Le aud şi în somn", a spus Abramson.

Abramson are 86 de ani şi a spus că este membru al Sinagogii Heaton Park de 80 de ani.

"Tatăl meu a fost membru fondator al acelei sinagogi. Mi-am ținut Bar Mitzvah-ul acolo, m-am căsătorit acolo. Înseamnă prea mult pentru mine", a povestit el.

Amintindu-și de Daulby, Rosenberg a spus că "era cel mai amabil și mai tăcut om pe care l-ai putea întâlni vreodată". El a spus că membrii sinagogii se luptă să accepte pierderea.

"Viața merge mai departe – dar vom trece peste asta. Va fi greu, dar o vom face", a spus el.