Fiul actorului Rob Reiner și al soției sale e arestat pentru crimă: Nick și-ar fi omorât ambii părinți în casă. Poliția a dat detalii

Nick Reiner a fost arestat luni, 15 decembrie 2025. Sursa foto: Profimedia Images

Nick Reiner, fiul actorului și regizorului Rob Reiner și al soției sale, Michele Singer, a fost arestat pentru crimă și e acuzat că și-a omorât ambii părinți în locuința lor din Brentwood, Los Angeles. Atenție, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional!

Apar detalii macabre în cazul morţii legendarului regizor şi actor american Rob Reiner, găsit înjunghiat alături de soţia lui în locuinţa din Los Angeles. Cei doi au fost găsiţi cu mai multe tăieturi în jurul gâtului, iar fiul lor este principalul suspect. Tânărul de 32 de ani a fost deja arestat. Anchetatorii iau în calcul un conflict violent în familie. Între timp, oamenii au început să depună flori pe steaua lui Rob Reiner de pe Aleea Celebrităților din Hollywood, în semn de omagiu.

Poliția din Los Angeles a intervenit la o locuință, reședința lui Rob și Michelle Reiner, situată în zona de vest a Los Angeles-ului. La fața locului, au găsit doi adulți decedați, un bărbat și o femeie. În cursul nopții, în colaborare cu biroul medicului legist, au reușit să îi identifice cu certitudine ca fiind Rob și Michelle Reiner.

„Divizia noastră de omucideri și jafuri se ocupă de anchetă. Au lucrat toată noaptea la acest caz și au reușit să-l aresteze pe Nick Reiner, suspect în acest caz. Ulterior, el a fost acuzat de crimă și este reținut cu o cauțiune de patru milioane de dolari.”, a transmis, luni, reprezentantul poliției din Los Angeles.

