Germania își pregătește spionii pentru sabotaje și atacuri cibernetice. Cresc temerile că SUA vor tăia schimbul de informații

Germania ia măsuri pentru a-și consolida agenția de informații externe cu noi puteri ample, în pregătirea unui scenariu în care SUA oprește schimbul de informații.

Planul vine în contextul în care liderii germani și alți lideri europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că președintele american Donald Trump ar putea lua măsuri pentru a opri schimbul de informații americane de care Europa este dependentă în mare măsură - sau pentru a exploata această subordonare pentru a obține un avantaj, potrivit Politico.

Așa cum țările europene trebuie să își consolideze radical armatele pentru a câștiga mai multă autonomie, susțin oficialii de la Berlin, la fel trebuie să devină și aparatul de informații al Germaniei mult mai capabil.

„Vrem să continuăm să colaborăm îndeaproape cu americanii”, a declarat pentru Politico Marc Henrichmann, președintele unui comitet special din Bundestag-ul german care supraveghează serviciile de informații ale țării. „Dar dacă un președinte [american], oricine ar fi acesta, decide în viitor să meargă singur fără europeni... atunci trebuie să fim capabili să ne descurcăm singuri.”

Liderii germani consideră că nevoia este deosebit de urgentă în țara lor, unde serviciul de informații externe, sau BND, este mult mai constrâns din punct de vedere legal decât agențiile de informații din alte părți. Aceste restricții provin din protecțiile intenționate instituite după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a preveni repetarea abuzurilor comise de aparatul de spionaj nazist.

Dar aceste restricții au avut efectul secundar de a face Germania deosebit de dependentă de SUA pentru colectarea de informații, iar acest lucru este acum văzut ca un pericol potențial.

„Colaborarea în lumea serviciilor de informații este una în care se pune întotdeauna întrebarea: Ce îmi oferiți, ce vă ofer eu?”, a spus Henrichmann. „Și, bineînțeles, dacă Germania este doar un beneficiar, riscul este pur și simplu prea mare.”

De ce dorește guvernul de la Berlin să întărească rolul serviciilor secrete

Cancelarul german Friedrich Merz dorește acum să consolideze și să elibereze serviciul de informații externe al țării sale, acordându-i o autoritate mult mai largă pentru a comite acte de sabotaj, a desfășura operațiuni cibernetice ofensive și a desfășura spionaj mai agresiv.

Thorsten Frei, oficialul cancelariei care supraveghează reforma serviciilor de informații, a comparat săptămâna aceasta planurile cu Zeitenwende, sau „punctul de cotitură istoric”, declarat de fostul cancelar german Olaf Scholz după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. La acea vreme, Berlinul a anunțat investiții majore pentru a-și consolida forțele armate neglijate de mult timp.

O schimbare similară, a spus Frei, „trebuie aplicată acum și serviciilor noastre de informații”.

BND-ul german a fost fondat în 1956 cu limitări legale menite să prevină repetarea abuzurilor comise de Gestapo-ul și SS-ul nazist - deși, la acea vreme, mulți dintre agenții săi erau foști naziști.

Pentru a separa strict BND-ul de poliție și a preveni interferența cu afacerile interne, agenția a fost plasată sub supravegherea cancelariei și supusă unui mecanism strict de control parlamentar. Puterile sale erau limitate la colectarea și analizarea informațiilor. Agenților nu li s-a acordat capacitatea legală de a interveni pentru a dejuca amenințările percepute.

Astfel de restricții persistă până în ziua de azi. Spionii germani, de exemplu, ar putea, prin supraveghere, să ia cunoștință de planurile unui atac cibernetic iminent, dar sunt practic neputincioși să-l oprească singuri. Pot intercepta o conversație, dar nu sunt capabili să comită acte de sabotaj pentru a submina o amenințare descoperită.

Legile stricte privind protecția datelor din Germania - care sunt, de asemenea, în mare măsură o reacție la moștenirea poliției secrete est-germane, sau Stasi - restricționează și mai mult BND. Agenția trebuie, de exemplu, să redacteze informațiile personale din documente înainte de a le transmite altor servicii de informații.

Astfel de restricții nu mai sunt justificate, mai ales în lumina amenințării crescânde de sabotaj rusesc, spun oficialii germani.