Gigantul american Alcoa, amendat cu o sumă uriașă după ce distrus pădurile cu papagali Cacadu. În paralel, i s-au permis noi defrișări

2 minute de citit Publicat la 23:34 18 Feb 2026 Modificat la 23:34 18 Feb 2026

Papagali Cacadu în Australia. Compania minieră Alcoa din SUA a fost amendată cu 55 de milioane de dolari după ce le-a distrus habitatul. Foto: Getty Images

Compania minieră americană Alcoa a primit o amendă "fără precedent" după ce a defrișat ilegal păduri pentru a exploata bauxită, un minereu din care se extrage aluminiul, anunță The Guardian.

Defrișările au avut loc în Australia de Vest, la sud de orașul Perth.

Oamenii companiei au tăiat păduri de jarrah - copaci cu numele științific Eucalyptus marginata, care cresc endemic în zona vestică a continentului australian.

Amenda, în valoare de 55 de milioane de dolari, a fost anunțată de ministrul australian al Mediului, Murray Watt.

Ministrul a precizat că amenda a fost aplicată ca urmare a defrișărilor ce au avut loc între 2019 și 2025 în habitatul cunoscut pentru specii protejate la nivel național, fără ca Alcoa să fi avut aprobare în temeiul Legii privind protecția mediului și conservarea biodiversității.

Pădurile de jarrah din nordul Australiei de Vest constituie habitatul pentru mai multe specii pe cale de dispariție, între care papagalii Cacadu.

Ce urmează pentru compania americană, după ce a fost amendată cu 55 de milioane de dolari

Sancțiunea de 55 de milioane de dolari, vizând defrișarea a peste 2.000 de hectare, obligă Alcoa să finanțeze măsuri de mediu și cercetări de profil cu o sumă de 40 de milioane de dolari, pentru a compensa distrugerea habitatului.

Alte 5 milioane de dolari vor merge către organizația Australian Wildlife Conservancy pentru programe de conservare a speciilor afectate.

Cu 6 milioane de dolari vor fi finanțate proiecte guvernamentale privind controlul speciilor invazive, iar 4 milioane vor merge către Universitatea din Australia de Vest pentru cercetări vizând, de asemenea, controlul faunei invazive în pădurile de jarrah.

Alcoa a anunțat într-un comunicat că "a operat în conformitate cu reglementările legale", dar s-a declarat de acord să plătească amenda, defalcat, pentru măsurile decise de guvern.

"Finanțarea susține sănătatea pădurii de jarrah din nord, inclusiv programe și cercetări care îmbunătățesc habitatul pentru speciile amenințate și controlează flora și fauna invazivă", se spune în comunicatul gigantului minier.

Alcoa primește permisiunea pentru noi defrișări în baza "interesului național", după amenda-record de 55 de milioane de dolari

Chiar dacă a fost amendată pentru tăieriea ilegală a pădurilor, Alcoa a primit, pe de altă parte, aprobare pentru defrișări suplimentare timp de 18 luni, în vederea exploatării bauxitei, în baza unei prevederi din legile de mediu australiene.

The Guardian notează că este, aparent, prima dată când un astfel de mecanism, invocat în baza "interesului național", este utilizat în conformitate cu obiectivele comerciale ale unei companii de minerit.

În paralel, guvernul australian evaluează extinderea propusă de Alcoa până în 2045 pentru operațiunile sale miniere de la Huntly și Willowdale, la aproximativ 100 km sud de Perth.

Ministrul Watt a susținut că permisiunea pentru noi defrișări efectuate de Alcoa "asigură aprovizionarea continuă cu bauxită și susține producția națională viitoare de galiu, esențială pentru sistemele regenerabile, cum ar fi panourile solare și turbinele eoliene".

În plus, sunt consolidate parteneriatele cu Statele Unite, în contextul în care Alcoa a angajat pe plan local aproximativ 6.000 de lucrători.

Alcoa a precizat, la rândul său, că va limita defrișările în baza scutirii la 800 de hectare pe an și va crește ratele anuale de reabilitare la 1.000 de hectare pe an până în 2027.