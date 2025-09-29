Igor Dodon s-a supărat şi a plecat din faţa camerelor când a fost întrebat de rezultatul slab obţinut de pro-ruşii din Moldova

Igor Dodon, liderul Blocului Electoral Patriotic. Foto: Agerpres

Liderul Blocului Electoral Patriotic (BEC), Igor Dodon, a plecat de lângă jurnaliştii din Chişinău după ce Robert Kiss, redactorul-şef antena3.ro, l-a întrebat dacă "rezultatul alegerilor este unul slab". Liderul pro-rus a refuzat să răspundă concret la întrebare, spunând înainte să plece că "toate partidele de opoziție, cumulate, sunt peste PAS în Republica Moldova".

"Există proceduri foarte clare, există Codul Electoral. Noi suntem oameni din stat, noi nu vom permite niciodată destabilizare în țară. Nu este scenariul nostru. Eu v-am spus și data trecută, la briefing-ul de la Parchet: eu am copiii în țara aceasta și eu nu o să permit destabilizare. La sigur, nu. Noi niciodată nu o să facem asta.

De aceea, există procedura legală, care presupune: Se depun contestații la CEC unde se examinează. În caz că ele sunt refuzate, se depun (N.r. - contestaţii) la Curtea de Apel, în instanță de judecată, până la Curtea Constituțională. Vom trece tot parcursul legal, conform legii. Dacă alegerile vor fi confirmate de toate instanțele, aceasta va fi situația", a spus Igor Dodon.

Întrebat dacă rezultatul este unul slab pentru el, Dodon a răspuns scurt că "toate partidele de opoziție, cumulate, sunt peste PAS în Republica Moldova", refuzând să răspundă concret la întrebare şi plecând ulterior de lângă jurnalişti.

"Uitați-vă, eu mă așteptam că, în țară, noi o să fim mai sus ca PAS. Sumar, noi suntem mai sus ca PAS. Toate partidele de opoziție, cumulate, sunt peste PAS în Republica Moldova", a spus el înainte să plece.

În aceeaşi zi, Igor Dodon i-a spus trimisului special Antena 3 CNN la Chişinău, Laurenţiu Rădulescu, că "jurnaliştii ascultă pe cei care vorbesc", adăugând că "cei care vin din afara ţării încă nu controlează situaţia din Republica Moldova". Jurnalistul îi ceruse lui Constantin Starîş să vorbească în limba română, la o conferinţă de presă.