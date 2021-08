Incendiile din sudul Italiei fac victime printre turiști

O fetiță de cinci ani a fost dusă la spital, însă conform informațiilor disponibile la acest moment, starea ei de sănătate este stabilă iar viața nu i-a fost pusă în pericol.

În jur de 800 de persoane au fost evacuate din casele lor, din zone turistice și dintr-o mânăstire de călugărițe, după ce un incendiu s-a declanșat la Pineta Dannunziana, o rezervație naturală de 53 de hectare din Pescara, din sudul Italiei.

Calamitatea naturală vine ca urmare a valului de căldură extremă care lovește sud-estul continentului european în ultimele zile, scrie presa străină.

Din cauza fumului au fost evacutate mai multe locuințe și spații turistice.

Peste 800 de incendii au fost înregistrate potrivit pompierilor italieni, mai ales în partea de sud.

