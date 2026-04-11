Inspirat de Trump, Putin a ordonat inginerilor ruși crearea unui „AI suveran” rusesc

La câteva ore după ce Donald Trump a lăudat sistemul AI folosit în războiul din Iran, Vladimir Putin a convocat o întâlnire la Kremlin, dedicată dezvoltării inteligenței artificiale. Acolo, le-a cerut companiilor rusești să creeze un model lingvistic pentru a asigura „securitatea și capacitatea de apărare” a statului. Putin a cerut două lucruri: ca AI-ul rusesc să fie competitiv la nivel global și în același timp să fie „suveran”, relatează The Moscow Times.

„Cred că este esențial să asigurăm crearea și dezvoltarea ulterioară a unor modele fundamentale de IA interne. Acestea trebuie să fie competitive la nivel global și, în același timp, să dețină cel mai înalt nivel de suveranitate”, a declarat Putin.

Potrivit acestuia, suveranitatea presupune ca întregul ciclu de dezvoltare și antrenare al modelului lingvistic de mari dimensiuni (LLM) să fie realizat exclusiv de companii rusești, „astfel încât inginerii noștri să poată gestiona toți parametrii unor astfel de sisteme complexe”.

Putin a creat o comisie specială, una dintre sarcinile acesteia fiind „dezvoltarea propriilor soluții de IA pentru apărarea și securitatea națională”.

Cu câteva ore înainte de reuniunea de la Kremlin, președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social în care a lăudat compania Palantir Technologies, dezvoltatoare de software pentru apărare, care „s-a dovedit a avea capacități de luptă și echipamente excelente”.

„Întrebați-i pe inamicii noștri!”, a scris liderul de la Casa Albă.

Ce este Maven Smart System

Palantir este creatoarea sistemului Maven Smart System, pe care Forbes l-a numit „fundamentul operațiunilor de inteligență artificială ale armatei SUA”.

Datorită acestui sistem, forțele americane au lovit peste 1.000 de ținte în primele 24 de ore ale campaniei împotriva Iranului, o performanță care ar fi fost „de neconceput” fără IA.

Sistemul Maven integrează imagini satelitare, fluxuri video de la drone, date radar și informații electronice într-o singură interfață.

Acest lucru permite operatorilor să clasifice țintele, să recomande armele potrivite și să genereze planuri de misiune aproape în timp real. Potrivit Forbes, utilizarea Maven reduce necesarul de resurse analitice umane cu aproximativ 90%.

La 11 martie, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), Brad Cooper, a confirmat că IA ajută trupele americane să proceseze volume masive de date, permițând comandanților să ia rapid decizii de lovire înainte ca „inamicul să aibă timp să reacționeze”.

„Oamenii vor lua întotdeauna deciziile finale privind ce să fie lovit și ce nu, și când să fie lovit, dar instrumentele avansate de IA pot transforma procese care înainte durau ore, și uneori chiar zile, în secunde”, a declarat acesta.