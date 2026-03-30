Interzicerea accesului în Biserica Sfântului Mormânt la Ierusalim: UE denunţă o „încălcare a libertăţii religioase”

Publicat la 08:48 30 Mar 2026 Modificat la 08:49 30 Mar 2026

Imagine de arhivă de la ceremonia Focului Sfânt la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Sursa foto: Getty Images

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a denunţat duminică o „încălcare a libertăţii religioase”, după ce Patriarhul latin al Ierusalimului a fost împiedicat de poliţia israeliană să celebreze liturghia de de Duminica Floriilor catolice în Biserica Sfântului Mormânt, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Decizia poliţiei israeliene de a-i interzice Patriarhului latin al Ierusalimului să intre în Biserica Sfântului Mormânt în Duminica Floriilor catolice constituie o încălcare a libertăţii religioase şi a protecţiilor de lungă durată care reglementează locurile sfinte”, a declarat Kaja Kallas.

„Libertatea de cult la Ierusalim trebuie să fie garantată pe deplin, fără excepţie, pentru toate confesiunile. Caracterul multireligios al Ierusalimului trebuie protejat”, a adăugat ea într-un mesaj publicat pe reţelele sociale.

Netanyahu: Patriarhul Latin al Ierusalimului va avea acces „total şi imediat” la locul sfânt

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, luni, că Patriarhul Latin al Ierusalimului va avea acum acces la Biserica Sfântului Mormânt, după ce poliţia îl împiedicase să oficieze Liturghia de Duminica Floriilor în acel loc, potrivit BBC.

El a adăugat că a instruit autorităţile competente să acorde Patriarhului Latin „acces total şi imediat” la Biserica Sfântului Mormânt, astfel încât acesta să poată „oficia slujbe după cum doreşte”.

Anterior, premierul declarase că interzicerea de către poliţia israeliană a accesului în Biserica Sfântului Mormânt pentru Patriarhul latin al Ierusalimului spre a celebra liturghia de Duminica Floriilor catolice a fost motivată de „securitate” şi nu a avut nicio „intenţie răuvoitoare”. AFP.

Reacții în lanț

Duminică, premierul Giorgia Meloni, vicepremierul Matteo Salvini și Vaticanul au condamnat incidentul, despre care au spus că este „fără precedent” în secole.

De asemenea, ambasadorul Israelului la Roma a fost convocat la Ministerul de Externe.

Motivul invocat de poliție pentru oprirea preoților a fost riscul unui incident de securitate, din cauza conflictului din Iran.

„Toate locurile sfinte din Orașul Vechi au fost închise accesului pelerinilor de la începutul operațiunii, din cauza temerii unui eveniment cu victime multiple”, a transmis poliția.

De asemenea, și tradiţionala procesiune din Duminica Floriilor de pe Muntele Măslinilor a fost suspendată în acest context din cauza restricţiei impuse de Israel în privinţa adunărilor la mai puţin de 50 de persoane.

Înaintea acestui incident, instituţia luase măsurile necesare ca răspuns la restricţiile existente, precum anularea adunărilor publice şi pregătirea resurselor pentru transmiterea online a sărbătorilor din Săptămâna Mare.

Și preşedintele francez Emmanuel Macron a condamnat această măsură şi a declarat că măsura se înscrie în contextul „creşterii îngrijorătoare a încălcărilor statutului Locurilor Sfinte din Ierusalim”.

„Libertatea de a desfăşura rituri religioase în Ierusalim trebuie asigurată pentru toate religiile”, a declarat el într-un mesaj pe X.

Papa Leon al XIV-lea, vorbind duminică la Roma, a adus un omagiu „creştinilor din Orientul Mijlociu, care suferă consecinţele unui conflict teribil şi, în multe cazuri, nu pot trăi pe deplin riturile acestor zile sfinte”.