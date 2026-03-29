Scandal Italia-Israel. Patriarhul latin al Ierusalimului nu a fost lăsat să oficieze slujba de Florii în Biserica Sfântului Mormânt

Este „prima dată în secole” când liderii Bisericii au fost „împiedicați să celebreze Liturghia de Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”. Foto: Getty Images

Este scandal între Italia și Israel, după ce patriarhului latin al Ierusalimului nu a fost lăsat să oficieze slujba de Florii în Biserica Sfântului Mormânt, potrivit Axios. Premierul Giorgia Meloni, vicepremierul Matteo Salvini și Vaticanul au condamnat incidentul, despre care au spus că este „fără precedent” în secole. De asemenea, ambasadorul Israelului la Roma a fost convocat la Ministerul de Externe. În replică, poliția a invocat operațiunea Israelului în Iran pentru restricție.

Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, liderul Bisericii Catolice în Țara Sfântă, precum și Custodele Țării Sfinte, părintele Francesco Ielpo, au fost opriți de poliția israeliană, în timp ce se aflau în drum spre biserică, unde ar fi trebuit să oficieze ceremonia de Florii, care deschide evenimentele Săptămânii Sfinte catolice.

„O măsură gravă și nerezonabilă, o abatere de la principiile libertății de cult”

Cei doi au fost opriți pe traseu, în timp ce se deplasau în mod privat și fără niciun element de procesiune sau act ceremonial, fiind obligați să se întoarcă din drum, potrivit Vatican News. Este „prima dată în secole” când liderii Bisericii au fost „împiedicați să celebreze Liturghia de Duminica Floriilor în Biserica Sfântului Mormânt”, a transmis Patriarhia latină a Ierusalimului.

Vaticanul a condamnat incidentul.

„Este prima dată după secole: o măsură gravă și nerezonabilă, o abatere de la principiile libertății de cult și de respect pentru Status Quo”, a transmis într-o declarație Patriarhia Latină a Ierusalimului și Custodia Țării Sfinte.

Refuzul accesului celor „care dețin cele mai înalte responsabilități ecleziastice pentru Biserica Catolică și Locurile Sfinte”, au denunțat cele două instituții, constituie „o măsură în mod evident nerezonabilă și grav disproporționată”.

Incidentul setează un „un precedent grav” care ignoră „sensibilitatea a miliarde de oameni din întreaga lume care, în această săptămână, privesc spre Ierusalim”.

Declarația subliniază, de asemenea, că, în tot acest timp, liderii Bisericii au respectat întotdeauna instrucțiunile autorităților și restricțiile impuse din cauza conflictului, acționând „cu deplină responsabilitate”.

„Adunările publice au fost anulate, participarea a fost interzisă și s-au luat măsuri pentru a transmite celebrările către sute de milioane de credincioși din întreaga lume, care, în aceste zile de Paște, își îndreaptă privirea către Ierusalim și Biserica Sfântului Mormânt”, se arată în declarația citată.

Prin urmare, Patriarhul Latin Pizzaballa și Custodele Țării Sfinte, Ielpo, „își exprimă profundul regret față de credincioșii creștini din Țara Sfântă și din întreaga lume pentru că rugăciunea într-una dintre cele mai sfinte zile ale calendarului creștin a fost astfel împiedicată”.

Ambasadorul Israelului la Roma, convocat la MAE

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, şi vicepremierul Matteo Salvini au condamnat felul în care a fost tratat patriarhul latin al Ierusalimului.

Salvini a scris pe X: „Ceea ce s-a întâmplat cu cardinalul Pierbattista Pizzaballa și cu părintele Francesco Ielpo este inacceptabil și ofensator. Este binevenită poziția clară și fără echivoc a guvernului italian”.

Quanto successo al Cardinale Pizzaballa e a Padre Ielpo è inaccettabile e offensivo. Bene la posizione, chiara e inequivocabile, del governo italiano. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 29, 2026

De asemenea, ambasadorul Israelului în Italia, Yonatan Feld, a fost convocat pentru discuții la Ministerul de Externe de la Roma pentru explicații. Alte ambasade străine au solicitat, de asemenea, clarificări de la Ministerul de Externe în această privință.

Ce spune poliția israeliană

Motivul invocat de poliție pentru oprirea preoților a fost riscul unui incident de securitate, din cauza conflictului din Iran.

„Toate locurile sfinte din Orașul Vechi au fost închise accesului pelerinilor de la începutul operațiunii, din cauza temerii unui eveniment cu victime multiple”, a transmis poliția.

De asemenea, și tradiţionala procesiune din Duminica Floriilor de pe Muntele Măslinilor a fost suspendată în acest context din cauza restricţiei impuse de Israel în privinţa adunărilor la mai puţin de 50 de persoane.

Înaintea acestui incident, instituţia luase măsurile necesare ca răspuns la restricţiile existente, precum anularea adunărilor publice şi pregătirea resurselor pentru transmiterea online a sărbătorilor din Săptămâna Mare.

De asemenea, în timpul Ramadanului, luna sfântă a islamului, a cărei celebrare a coincis cu câteva săptămâni de război, poliţia israeliană i-a împiedicat pe credincioşii musulmani să aibă acces la Muntele Templului, a restricţionat intrarea în Oraşul Vechi şi i-a dispersat violent pe credincioşii care încercau să se roage în afara zidurilor sale, relatează Agerpres.