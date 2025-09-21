Investigație BBC: Rețeaua secretă a Rusiei care încearcă să influențeze alegerile din Republica Moldova

O rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Foto: Getty Images

O rețea secretă, finanțată de Rusia, încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, arată o investigație BBC. Un jurnalist sub acoperire a descoperit că cetățenilor li se promiteau bani dacă postau mesaje pro-ruse și fake news despre Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), partidul Maiei Sandu, aflat la guvernare și pro-european.

Cum funcționa rețeaua

Recruții erau plătiți pentru a găsi susținători ai opoziției pro-ruse, pe care să îi înregistreze pe ascuns, dar și pentru a realiza un „sondaj” în numele unei organizații inexistente – ilegal prin definiție. Rezultatele manipulate urmau să fie folosite pentru a pune la îndoială corectitudinea scrutinului.

Așa-zisul sondaj, care sugera că PAS va pierde alegerile, a fost deja publicat online. De fapt, sondajele oficiale arată că partidul Maiei Sandu este în continuare favorit, înaintea Blocului Electoral Patriotic (BEP), pro-rus.

Legături cu Ilan Șor și ONG-ul Evrazia

Investigația BBC a găsit conexiuni între rețea și oligarhul fugar Ilan Șor, refugiat la Moscova, sancționat de SUA și Marea Britanie pentru corupție și pentru colaborarea cu Kremlinul.

Au fost descoperite și legături cu ONG-ul Evrazia, sancționat de SUA, UE și UK pentru că ar fi mituit moldoveni să voteze împotriva aderării la UE anul trecut.

„În 2024, campania lui Ilan Șor s-a bazat pe bani. Anul acesta se bazează pe dezinformare”, a declarat șeful poliției moldovene, Viorel Cernăuțeanu, pentru BBC.

Șor și Evrazia nu au răspuns solicitărilor BBC.

Cum au fost recrutați oamenii

BBC a pătruns în rețea prin Telegram, cu ajutorul unui avertizor de integritate.

Jurnalista sub acoperire „Ana” și alți 34 de recruți au fost trimiși la seminarii online cu titluri precum „Cum să ajungi de la bucătărie la lider național”. Cursurile serveau ca proces de selecție, iar participanții dădeau teste periodice.

Ana a fost contactată de coordonatoarea grupului, Alina Juc, originară din Transnistria. Juc i-a oferit 3.000 de lei moldovenești pe lună (aprox. 170 dolari) pentru a posta pe TikTok și Facebook conținut anti-PAS. Banii urmau să vină de la Promsvyazbank (PSB), o bancă rusească de stat sancționată, apropiată de Ministerul rus al Apărării și acționar într-o companie a lui Șor.

Recruții erau învățați să folosească ChatGPT pentru a crea postări „atractive” cu elemente satirice, dar suficient de „organice” încât să nu pară generate de AI.

Inițial, mesajele promovau figuri istorice patriotice, dar treptat au devenit politice și toxice: acuzații false că guvernul va falsifica rezultatele alegerilor, că aderarea la UE presupune obligarea cetățenilor să devină LGBTQ+, sau că președinta Sandu ar fi implicată în trafic de copii.

Rețea uriașă pe TikTok

BBC a identificat cel puțin 90 de conturi TikTok care publică propagandă, unele mascate ca publicații media. Din ianuarie, acestea au strâns peste 23 de milioane de vizualizări și 860.000 de aprecieri, într-o țară cu doar 2,4 milioane de locuitori.

O analiză a Digital Forensic Research Lab (DFRLab) sugerează că rețeaua ar putea fi și mai mare: peste 55 de milioane de vizualizări și 2,2 milioane de like-uri pe TikTok doar în 2024.

„Sondaje” ilegale și plăți în numerar

Juc le-a oferit recruților câte 200 de lei moldovenești pe oră (aprox. 12 dolari) pentru a intervieva alegători în Chișinău, cu scopul de a le influența subtil opțiunile și de a înregistra pe ascuns susținătorii opoziției pro-ruse. Ea a spus că aceste materiale ar putea fi folosite drept „dovezi” de fraudă electorală în cazul unei victorii PAS.

BBC are probe că rețeaua era finanțată direct din Moscova: într-o înregistrare, Juc cerea bani la telefon „pentru salariile oamenilor mei”.

Fotografii cu Alina Juc apar pe site-ul Evrazia, iar unul dintre grupurile de Telegram purta numele „Evrazia leaders”.

Ministerul britanic de Externe a acuzat direct ONG-ul că acționează în Moldova „în numele oligarhului corupt Ilan Șor, pentru a destabiliza democrația”.

BBC a cerut puncte de vedere de la Șor, Evrazia și Juc, dar nu a primit niciun răspuns.

TikTok a spus că a implementat măsuri suplimentare de securitate înainte de alegeri și că luptă „agresiv” cu comportamentele manipulative. Meta nu a răspuns.

Ambasada Rusiei în UK a negat orice implicare, acuzând în schimb UE de amestec în alegerile din Moldova.