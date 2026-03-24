Iranul lansează o bancnotă de 10.000.000 de riali, cea mai mare valoare nominală din istorie. Sunt cozi uriașe la bancomate

Teheranul introduce o nouă bancnotă de 10 milioane de riali, echivalentă cu aproximativ 7 dolari, în timp ce autoritățile încearcă să gestioneze inflația galopantă și să răspundă cererii crescute de numerar din cauza războiului. La bancomate s-au format cozi uriașe, iar multe ATM-uri au rămas rapid fără numerar, scrie Financial Times.

Noua bancnotă, de culoare roz, prezintă pe față o reprezentare a Moscheii Jameh din Yazd, datând din secolul al IX-lea, iar pe verso imaginea Citadelei Bam, veche de 2.500 de ani. Aceasta devine cea mai mare valoare aflată în circulație, depășind bancnota de 5 milioane de riali introdusă la începutul lunii februarie.

Banca centrală a Iranului a precizat că introducerea noii bancnote are ca scop „asigurarea accesului populației la numerar”, subliniind totodată că sistemele electronice, inclusiv cardurile de debit, serviciile bancare mobile și online, vor rămâne principalele mijloace de tranzacționare.

Cu toate acestea, în ciuda asigurărilor autorităților privind disponibilitatea continuă a numerarului după izbucnirea războiului, băncile limitează sumele oferite clienților care doresc să retragă bani.

„Am așteptat o oră la rând, iar funcționarul mi-a spus că îmi poate da doar 10 milioane de riali. Dar după ce am insistat, spunând că nu mai am bani și am nevoie de numerar, am primit 30 de milioane”, a declarat pentru FT Maryam, o locuitoare în vârstă de 80 de ani din Teheran. „Nu este mult, dar îmi ajunge pentru câteva zile, în cazul în care cardurile nu vor mai funcționa.”

Noua bancnotă este cel mai recent semn al dificultăților cu care se confruntă economia iraniană, în timp ce războiul intră în a patra săptămână. SUA și Israelul au vizat infrastructuri esențiale, inclusiv o bancă importantă, amplificând presiunea asupra mediului de afaceri deja afectat de bombardamentele continue și de închiderea pe termen nedeterminat a spațiului aerian al Iranului.

Produsele importate s-au scumpit, din cauza blocării rutelor comerciale.

O clădire a Bank Sepah, instituție care deservește atât forțele armate iraniene, cât și populația civilă, a fost lovită de o rachetă pe 11 martie, accentuând temerile publicului. Banca a anunțat miercuri că accesul a fost restabilit, permițând clienților să își folosească cardurile la cumpărături și la bancomate, iar serviciile de online banking urmează să fie reluate în curând.

Economia era deja afectată de ani de sancțiuni americane, de scăderea veniturilor din petrol, de inflația persistent ridicată și de corupția sistemică, factori care au dus la deprecierea accentuată a rialului. Moneda a pierdut aproximativ 40% din valoare în lunile care au urmat războiului de 12 zile cu Israelul din iunie anul trecut, iar în ianuarie au avut loc proetste violente din cauza situației economice.

Rialul s-a depreciat și mai mult, ajungând la un minim istoric de 1,66 milioane de riali pentru un dolar american înainte de 28 februarie, însă până vineri s-a apreciat ușor, până la aproximativ 1,5 milioane pentru un dolar.

Rata anuală a inflației a fost de 47,5% în luna încheiată la 19 februarie, potrivit agenției de statistică a Iranului. Inflația la alimente și băuturi a depășit 105% în aceeași perioadă. În schimb, autoritățile au introdus un program de vouchere alimentare, care oferă lunar credit pentru achiziția de produse de bază unui număr de 80 de milioane de iranieni, în magazine desemnate.

În noiembrie, Iranul a adoptat o lege pentru eliminarea a patru zerouri din rial pe parcursul a cinci ani, în încercarea de a simplifica tranzacțiile și de a reduce costurile tipăririi banilor. Pe noua bancnotă de 10 milioane de riali, ultimele patru zerouri sunt tipărite discret, iar cifra 1.000 apare evidențiată. Acest stil de tipărire e utilizat pentru toate bancnotele emise din 2019.

Bancnotele tipărite în ultimii ani în Iran ilustrează în principal monumente istorice, în timp ce unele dintre bancnotele mai vechi, de dimensiuni mai mici, îl prezintă pe ayatollahul Khomeini, fondatorul revoluției iraniene.

Cererea de numerar este în mod tradițional ridicată în această perioadă a anului, înainte de Nowruz, Anul Nou persan, când mulți iranieni oferă bani copiilor și membrilor familiei.

Recentele semne de întărire a rialului apar în contextul reducerii comerțului extern, al anulării călătoriilor în străinătate și al schimbului de valută de către persoanele care au nevoie urgentă de bani lichizi.

„Doar cei care și-au vândut proprietăți sau mașini și nu vor să-și păstreze banii în riali mai cumpără valută”, a declarat un broker valutar din Teheran. „Pe de altă parte, oferta a scăzut și ea foarte mult. În aceste condiții, doar cei care au nevoie urgentă de bani își vând valuta.”