Italia se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump ca țară observatoare. Giorgia Meloni: “O soluție bună”

1 minut de citit Publicat la 18:08 14 Feb 2026 Modificat la 18:11 14 Feb 2026

Meloni a anunțat că Donald Trump a invitat acum Italia să se alăture ca țară observatoare. FOTO: Hepta

Premierul italian Giorgia Meloni a anunțat că Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump ca țară observatoare, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Anunțul vine după ce șefa guvernului de la Roma a anunțat anterior că Italia nu poate deveni membră a acestui organism din motive constituționale.

Meloni a anunțat că Donald Trump a invitat acum Italia să se alăture ca țară observatoare, ceea ce ea a descris drept “o soluție bună”.

Având în vedere toată munca necesară pentru a stabiliza situația în Orientul Mijlociu, o prezență italiană și europeană este importantă, a subliniat ea.

Trump a lansat oficial Consiliul pentru Pace la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Conceput inițial pentru a superviza reconstrucția Fâșiei Gaza, ambițiile acestui organism sunt acum neclare, Trump sugerând că poate fi folosit pentru a soluționa conflicte și crize în întreaga lume. Multe țări europene văd acest organism ca pe o tentativă de a submina ONU și refuză să participe, Bulgaria și Ungaria fiind singurele state UE care s-au alăturat inițiativei care reunește 26 de țări până acum.

Alţi aliaţi ai SUA, între care Franţa şi Regatul Unit, şi-au exprimat îndoielile cu privire la acest „Consiliu pentru Pace”.

Amintim că președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, despre condițiile în care ar da curs invitației președintelui Donald Trump, de a participa pe 19 februarie la reuniunea Consiliului Păcii, inițiat de liderul de la Washington.

"Cel mai important este să clarificăm care este (statutul observatorilor). Există în momentul acesta - și estimez că multe luni din momentul acesta vor exista - nepotriviri între Carta acestei organizații și documente internaționale la care noi suntem parte.

Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator. Asa cum a fost făcută invitația acum 4 - 5 zile, ea a fost făcută pentru membri", a spus Nicușor Dan.