Iulian Fota, după alegerile din Moldova: „Pro-rușii se vor retrage un timp, PAS să fie atent. Bătălia n-a fost cu Dodon, ci cu Moscova”

Analistul politic Iulian Fota a declarat luni la Antena 3 CNN, unde a făcut o analiză a rezultatului alegerilor parlamentare din Republica Moldova, că tabăra pro-rusă se va retrage o perioadă, dar PAS, partidul câștigător, trebuie să fie atent cum valorifică victoria.

„Eu cred că o perioadă ei se vor retrage, o perioadă mai scurtă sau mai lungă, rămâne de văzut, dar se vor retrage să-și lingă rănile”, a declarat Fota într-o analiză post-scrutin. „Momentul critic a fost azi-noapte sau ieri, când populația Republicii Moldova s-a pronunțat. Este o victorie remarcabilă, cu atât mai mult cu cât bătălia electorală nu s-a dus cu Dodon sau cu Ceban sau cu alte cozi de topor. Efectiv, bătălia electorală s-a dus cu Moscova.”

Potrivit analistului, Rusia ar fi investit masiv în această campanie electorală, încercând să influențeze rezultatul în favoarea taberei pro-ruse. „Moscova a băgat 400 de milioane, aceasta este ultima cifră avansată de agențiile de presă internaționale. A folosit tot felul de metode murdare, dar oamenii au înțeles că au un instrument la dispoziție și l-au folosit cu suveranitate: votul”, a spus Fota.

Fostul oficial român a subliniat și rolul decisiv jucat de instituțiile statului moldovean, care, spune el, „și-au făcut treaba foarte bine” în acest proces electoral. „Determinarea PAS-ului, a Maiei Sandu și a lui Dorin Recean era cunoscută, sunt pro-europeni, hotărâți să-și apere cauza. Întrebarea era ce face statul moldovean. Ori statul moldovean a fost remarcabil: loial, competent, hotărât”, a explicat analistul.

Fota crede că liderii pro-ruși, precum Igor Dodon, nu mai au acum capacitatea de a genera mișcări semnificative. „Nu cred că Dodon are vreo șansă să mai miște în front în momentul ăsta și nu cred că oamenii îl vor mai urma. Iar dacă vor depăși linia legii, sunt absolut convins că statul moldovean va continua să-și facă treaba. Până la urmă, e un spirit european să apere legislația și ordinea publică atunci când alții o încalcă”, a adăugat el.

Analistul avertizează însă că PAS trebuie să gestioneze cu grijă această „remarcabilă realizare electorală”. „Partidul Maiei Sandu trebuie să fie atent la modul în care valorifică această victorie, pentru că există și lucruri de corectat în interiorul funcționării partidului”, a spus Fota. „În acest moment însă, putem spune clar că inclusiv noi, în România, ne simțim mai protejați și mai apărați.”

Iulian Fota a comentat și situația partidului condus de Vasile Costiuc, aliat al liderului român George Simion în Republica Moldova. „Sunt foarte multe speculații legate de acest partid. În primul rând, omul care îl conduce a avut ani de zile afaceri în Rusia. Iar rușii fac afaceri doar dacă te plac, dacă te au aproape de inimă”, a declarat el.

Fota a făcut o paralelă cu situația din Georgia, unde oligarhii pro-ruși ar fi reușit să preia controlul asupra statului. „Este o paralelă care se poate face cu oligarhii din Georgia, care au pus mâna pe țară și o guvernează acum din umbră, prin consultări. În jurul lui Costiuc s-a pompat foarte mult, ceea ce explică suspiciunile din partea multor oameni de bună credință”, a adăugat analistul.

Iulian Fota consideră că rezultatul alegerilor reprezintă un moment istoric pentru Republica Moldova și pentru viitorul său european: „Este o victorie clară împotriva influenței Moscovei și o dovadă că cetățenii moldoveni au înțeles miza geopolitică a acestei bătălii.”