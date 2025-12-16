Japonia a ridicat alerta de cutremur devastator, după seismul de 7,5: "Populația trebuie să rămână vigilentă"

Autoritățile nipone au precizat că riscul de mega-seism în largul coastei nordice rămâne ridicat, dar că va scădea în timp. FOTO Profimedia Images

Japonia a ridicat marţi o avertizare privind riscul unui seism de mare amploare. Decizia vine la o săptămână după ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 a lovit ţara în largul coastei sale nordice, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA), potrivit Agerpres, care citează AFP.

JMA a precizat că riscul de mega-seism în largul coastei nordice rămâne ridicat, dar că va scădea în timp.

În urma seismului de săptămâna trecută, JMA a emis o rară avertizare privind un risc crescut de "mega-seism" - definit ca o mişcare telurică de magnitudine egală sau mai mare de 8 - în nordul ţării. Asta după ce cutremurul din 8 decembrie a declanşat valuri de tsunami de până la 70 de centimetri şi a rănit peste 40 de persoane,

Oamenii de ştiinţă estimează că după un cutremur de magnitudine 7 sau mai mare există 1% şanse ca un mega-seism să se producă în următoarele şapte zile. Avertizarea îi îndemna pe locuitori să îşi pregătească bagaje de urgenţă în caz de evacuare rapidă.



Un responsabil al JMA, Issei Suganuma, a declarat marţi pentru AFP că "perioada specială de alertă pentru locuitori a expirat la miezul nopţii" luni.



"Dar asta nu înseamnă că nu se vor mai produce cutremure; dorim ca locuitorii să rămână vigilenţi", a adăugat el.

Autoritățile s-au temut de un mega-seism

Potrivit directivelor guvernamentale de prevenire a dezastrelor publicate în martie, un mega-seism în largul regiunii Hokkaido-Sanriku - zona vizată de ultima avertizare - ar putea provoca un tsunami de 30 de metri şi ar putea lăsa în urmă până la 199.000 de morţi.



De asemenea, ar putea distruge până la 220.000 de clădiri şi provoca pagube economice de până la 31.000 de miliarde de yeni (170 de miliarde de euro), conform guvernului.

De asemenea, un cutremur cu magnitudinea 6,7 a lovit vineri nord-estul Japoniei. Seismul a avut loc în largul coastei estice a prefecturii Aomori și a fost urmat de mai multe replici.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat că seismul de astăzi nu intră sub incidența avertizării anterioare privind mega-cutremurul.