Japonia reduce limita de viteză la 30 km/h pe toate străzile înguste din orașe

Autoritățile japoneze speră că această măsură va contribui la prevenirea accidentelor / sursă foto: Getty Images

Șoferii din Japonia trebuie să reducă viteza pe străzile rezidențiale înguste, după ce limita de viteză a fost redusă de la 60 km/h la 30 km/h. Măsura a intrat în vigoare marți și are ca scop reducerea numărului de accidente grave și mortale în care sunt implicați pietoni, scrie The Guardian.

Autoritățile japoneze speră că această măsură va contribui la prevenirea accidentelor, iar străzile rezidențiale vor deveni mai sigure pentru pietoni.

„Le cerem șoferilor să recunoască faptul că trebuie să fie deosebit de atenți pe drumurile pe care le folosesc vehicule, pietoni și bicicliști”, a declarat comisarul general al agenției de poliție, Yoshinobu Kusunoki.

Măsura a intrat în vigoare marți și se aplică străzilor rezidențiale fără indicatoare de viteză maximă sau care nu au linie de separare pe mijlocul carosabilului.

Astfel de străzi sunt întâlnite frecvent în orașele aglomerate din Japonia. Sunt înguste, iar multe dintre ele nu au trotuare, ceea ce îi expune în mod deosebit pe pietoni.

Măsurile se aplică la aproximativ 870.000 km de drumuri cu o lățime mai mică de 5,5 metri și care nu au linii mediane sau benzi mediane, potrivit Mainichi Shimbun. Acestea reprezintă aproximativ 70% din drumurile generale ale țării.

Autoritățile susțin că măsura a fost luată după ce datele au arătat că rata mortalității în rândul pietonilor este mai mică de 1% în accidentele care implică vehicule care circulă cu o viteză de sau sub 30 km/h, rata crescând la 2,7% la viteze de 30-40 km/h și la 17,4% la viteze de 50-60 km/h.

Numărul total al deceselor provocate de accidente rutiere este în scădere în Japonia, ajungând anul trecut la un minim record de 2.457 de victime.

În schimb, numărul accidentelor mortale în care sunt implicați copii și persoane în vârstă pe străzile rezidențiale a rămas relativ constant, la aproximativ 300 de cazuri pe an, din 2021.

Potrivit Agenției Naționale de Poliție, numărul acestor accidente a crescut în 2025, pentru prima dată în ultimii trei ani.