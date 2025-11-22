JD Vance a inflamat spiritele în India, după ce a spus că „speră” ca soția lui hindusă se va converti la creștinism

7 minute de citit Publicat la 11:00 22 Noi 2025 Modificat la 11:04 22 Noi 2025

Vance a explicat că el și soția lui erau „agnostici sau atei” când s-au cunoscut. Foto: Getty Images

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a stârnit o puternică dezbatere în India și în rândul diasporei indiene din Statele Unite cu privire la libertatea religioasă. Totul, după ce le-a spus miilor de spectatori de pe un stadion că „speră” că soția lui va descoperi Cărțile evanghelice și va fi pătrunsă de învățăturile creștine, așa cum a fost și el, și se va converti la catolicism. Declarația a inflamat spiritele în India, o țară care are un trecut complicat în ceea ce privește prozelitismul creștin, relatează CNN.

Vicepreședintele american a făcut declarațiile controversate la un eveniment al organizației Turning Point USA de luna trecută de la Universitatea din Mississippi. Un tânăr din audiență l-a întrebat: „De ce faceți din creștinism unul dintre aspectele majore pe care trebuie să le ai în comun pentru a fi unul dintre voi? Pentru a arăta că iubesc America la fel de mult ca voi?”

După ce a vorbit despre imigrație, Vance a făcut apoi referire la căsătoria sa cu Usha. Soția lui este hindusă, ea s-a născut în Statele Unite, dar părinții ei sunt imigranți din India.

„Soția mea nu a crescut creștină. Cred că este corect să spunem că a crescut într-o familie hindusă, dar nu într-o familie deosebit de religioasă”, a spus el.

Speranța lui JD Vance

JD Vance s-a convertit la catolicism în 2019, în timpul căsniciei cu Usha.

„Sper că la un moment dat va fi pătrunsă de același lucru de care am fost și eu mișcat la biserică? Chiar îmi doresc asta, pentru că eu cred în Evanghelia creștină și sper ca, în cele din urmă, soția mea să o vadă la fel,” a continuat vicepreședintele american.

La scurt timp, pe rețelele sociale în mod special, dezbaterea în jurul acestor comentarii a început să se amplifice în rândul unor indieni și al diasporei indiene. Într-o postare pe care ulterior a șters-o, Vance a insistat că „la fel ca mulți oameni dintr-o căsătorie interconfesională,” speră că soția sa va vedea lucrurile ca și el într-o zi, dar că o va sprijini în continuare indiferent de alegerea ei.

Nu a fost prima dată când JD Vance a vorbit despre importanța religiei în viața lui. Este o temă recurentă în discursurile sale. Tot la un eveniment al Turning Point USA, la data de 30 octombrie, Vance a explicat că el și soția lui erau „agnostici sau atei” când s-au cunoscut.

„Am decis să ne creștem copiii creștini”, a spus vicepreședintele, adăugând că fiul lor de opt ani, Vivek, s-a împărtășit pentru prima dată în urmă cu un an. Un anunț care a fost întâmpinat cu aplauze puternice, notează CNN.

Nici Usha Vance nu s-a sfiit să vorbească despre ce presupune să crești copii într-o căsătorie interconfesională.

„Eu nu sunt catolică și nu intenționez să mă convertesc sau ceva de genul acesta,” a spus ea într-un interviu din luna iunie. Ea a adăugat că, deși copiii lor frecventează o școală catolică, „ei pot alege dacă vor să fie botezați catolici.” De asemenea, ei sunt expuși la credința și tradițiile hinduse prin familia ei, a spus ea.

La același eveniment la care JD Vance și-a exprimat speranța că soția lui va deveni creștină, vicepreședintele a vorbit și despre importanța liberului arbitru în creștinism: „Unul dintre cele mai importante principii creștine este acela de a respecta liberul arbitru … Vă lămuriți cu privire la aceste lucruri ca familie și vă încredeți în Dumnezeu că are un plan și încercați să îl urmați cât de bine puteți.”

În ciuda acestor precizări, remarcile sale au atins o coardă sensibilă. Unii au descris cuvintele vicepreședintelui ca fiind denigratoare la adresa hindușilor, și, în sens mai larg, a sud-asiaticilor, într-o perioadă în care ostilitatea față de imigranți este în creștere, în Statele Unite.

„Este ridicol și absolut greșit. Nimeni nu ar trebui forțat sau presat să adopte vreo religie,” a declarat pentru CNN Kush Mehta, în vârstă de 25 de ani, din Mumbai, despre comentariile lui Vance.

„Vance s-a simțit obligat să declare că soția sa a fost într-adevăr crescută hindusă, dar nu chiar atât de hindusă,” a scris Shubhangi Sharma, editor la CNN-News18, afiliată CNN, într-un articol de opinie. „Într-un climat politic atât de încărcat împotriva imigranților indieni, acest lucru nu este doar personal. Este politic. Este un apel prezidențial la convertire”, a adăugat ea.

„Când un lider ales își tratează credința ca pe idealul suprem pentru toată lumea, inclusiv pentru soția sa, încetează să mai fie personal,” a scris Areena Arora, jurnalistă la The Hindu, într-un articol de opinie.

Un trecut dureros

Pentru unii, comentariile lui Vance au fost o reamintire a trecutului dureros al Indiei, unde sosirea europenilor la sfârșitul secolului al XV-lea a însemnat prozelitism creștin, prejudecăți și chiar convertiri forțate, în special sub dominația colonială britanică.

„Convingerea că religia creștină trebuie să modeleze ordinea publică este aceeași justificare civilizațională care a alimentat cucerirea lumii de către Europa,” a scris Arora, jurnalistă la The Hindu.

„Din cauza diferențelor dintre modul în care hindușii și creștinii concep religia și din cauza istoriei coloniale a prozelitismului creștin, mulți hinduși de astăzi consideră în continuare creștinismul ca pe un fel de 'credință străină' indigestă,” a explicat Chad Bauman, profesor de studii religioase la Universitatea Butler din Indiana.

„Această viziune este în mod special comună printre susținătorii partidului aflat în prezent la putere,” a adăugat Bauman.

India a cunoscut ciocniri etnice și religioase recurente de secole, dar tensiunile au crescut în ultimele decenii pe fondul unei intensificări a violenței împotriva minorităților creștine și musulmane și, mai ales, de când Partidul Bharatiya Janata (BJP) al prim-ministrului indian Narendra Modi a venit la putere în 2014.

Libertatea religioasă e garantată de Constituția Indiei, însă sunt voci care spun că acest principiu a fost erodat de actuala conducere. în detrimentul minorităților non-hinduse. Problema schimbării religiei rămâne profund controversată, iar mai multe state au instituit legi care restricționează convertirile religioase pentru toate credințele.

Bauman a spus că declarația lui Vance a confirmat, de asemenea, un stereotip comun pe care mulți hinduși îl au despre religia în America lui Trump: „America nu este o națiune a toleranței religioase și a pluralismului, ci mai degrabă una care favorizează creștinismul în detrimentul tuturor celorlalte religii.”

„Trebuie să își respecte rădăcinile”

Pentru unii din India, poziția Ushei Vance în administrație, ca femeie de credință hindusă, a devenit un motiv de mândrie.

„Este uimitor... să vezi pe cineva cu rădăcini indiene și un fundal hindus într-un spațiu atât de vizibil și puternic în SUA. Arată cât de mult a evoluat comunitatea și cât de diversă devine conducerea,” a spus Mehta din Mumbai.

Dacă a doua doamnă a SUA se convertește, „ar crea un mare val de reacții negative din partea oamenilor care sunt foarte fermi în convingerile lor,” a declarat Vanessa Almeida, proprietară de afaceri din Goa.

„Trebuie să își respecte rădăcinile cât mai mult posibil. Asta este ceea ce speră comunitatea”, a spus și Almeida.

Cum se apără JD Vance

Vance s-a grăbit să se apere pe rețelele de socializare împotriva reacțiilor negative, scriind într-o postare pe X că criticile miroseau „a bigotism anticreștin.”

„Ea nu este creștină și nu are planuri să se convertească,” a clarificat Vance, adăugând că Usha Vance l-a încurajat să se reafirme angajamentul față de credința sa în urmă cu mulți ani.

„Dar, ca mulți oameni dintr-o căsătorie interconfesională, sau orice relație interconfesională, sper că într-o zi ar putea vedea lucrurile ca și mine. Indiferent de situație, voi continua să o iubesc și să o sprijin și să vorbesc cu ea despre credință, viață și orice altceva, pentru că este soția mea,” continuă el.

„Acest lucru este în total contrast cu comentariile anterioare ale lui Vance, potrivit cărora educația și valorile hinduse ale soției sale l-au inspirat să se întoarcă la credință,” a spus Priyanka Deo, corespondent SUA al rețelei indiene NDTV, pe Instagram, adăugând că cele mai recente remarci ale sale sugerează că acceptarea în Statele Unite este condiționată și bazată pe convertirea la creștinism.

O miză politică

Declarațiile lui JD Vance privind religia soției lui vin înaintea alegerilor din 2028. Donald Trump a sugerat anterior că vicepreședintele american este „cel mai probabil” succesorul mișcării Make America Great Again (MAGA), cel mai puternic sprijin pe care i l-a acordat lui Vance ca viitor candidat la președinție.

De asemenea, vicepreședintele SUA a declarat recent pentru Fox News că intenționează să discute cu Trump despre o posibilă candidatură după alegerile de la jumătatea mandatului din 2026.

Ram Puniyani, scriitor și critic al fundamentalismului hindus, a spus că, în opinia sa, comentariile lui Vance încalcă libertatea religioasă, un principiu esențial al oricărei societăți democratice.

„Cred că societatea civică americană avea atitudini mult mai liberale înainte, dar acele atitudini devin rigide, iar acest lucru nu este sănătos pentru creșterea democrației la nivel mondial,” a adăugat el.

Usha Vance nu a vorbit despre comentariile soțului ei, deși unii i-au sărit rapid în apărare.

„Nimeni nu a criticat mai dur politicile lui JD Vance decât mine,” a scris pe X, reprezentantul Democrat din California, Ro Khanna, care este și el hindus. „Dar soția lui este o fiică realizată a imigranților și au copii mici. Criticați-i politicile. Lăsați-i familia în pace.”

Iar, dreptul replică către cei care au numit-o pe Usha Vance o amenințare la adresa „bazei MAGA,” McCain, fiica senator John McCain, a spus că a doua doamnă este un „mare atu” pentru Partidul Republican, cineva care a unit liniile politice și a „adus căldură” vicepreședintelui.