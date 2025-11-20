Trump și JD Vance nu au fost invitați la înmormântarea lui Dick Cheney. Doi foști președinți și patru foști vicepreședinți participă

2 minute de citit Publicat la 18:34 20 Noi 2025 Modificat la 18:39 20 Noi 2025

George W. Bush și Joe Biden sunt cei doi foști președinți în viață care participă la înmormântarea lui Dick Cheney. Foto: Profimedia Images

Foști președinți, vicepreședinți și politicieni din ambele partide importante americane au fost invitați și vor participa la înmormântarea fostului vicepreședinte Dick Cheney, care urmează să aibă loc joi. Excluși de la participare au fost, însă, președintele și vicepreședintele în funcție, care nu au primit invitații, relatează CNN.

Nici Donald Trump, nici JD Vance nu au fost invitați la înmormântarea lui Dick Cheney, conform unei surse familiarizate cu chestiunea.

Cheney va fi înmormântat cu onoruri militare, un lucru de așteptat pentru un vechi politician și om de stat din garda veche pre-MAGA a Partidului Republican.

Peste 1.000 de oamni au fost invitați să participe la ceremonia de la Catedrala Națională din Washington. Participă inclusiv toți cei patru foști vicepreședinți în viață și doi foști președinți.

George W. Bush și Joe Biden îi vor da un ultim omagiu fostului vicepreședinte, alături de ceilalți patru foști vicepreședinți în viață – Kamala Harris, Mike Pence, Al Gore și Dan Quayle.

Vor fi prezenți și un număr de judecători de la Curtea Supremă – președintele SCOTUS, John Roberts și judecătorii Brett Kavanaugh și Elena Kagan.

De asemenea, vor participa și o serie de alți politicieni din ambele partide și din administrații democrate și republicane deopotrivă.

Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, va participa alături de actualul șef al majorității republicane din Senat, John Thune, și de predecesorul său, Mitch McConnell.

Înmormântarea are loc joi

La înmormântare țin discursuri fostul președinte Bush, fiica lui Cheney, Liz și unii dintre nepoții săi.

Cheney a fost vicepreședinte în administrația Bush 43 (2001-2009). El a murit pe 3 noiembrie, la vârsta de 84 de ani. Înainte să fie ales vicepreședinte, Cheney a fost secretar al apărării, șef de cabinet la Casa Albă și congressman din partea statului Wyoming.

A fost considerat unul dintre cei mai puternici și mai influenți vicepreședinți din istoria SUA, însă rolul său ca arhitect al Războiului din Irak i-a afectat puternic popularitatea în timpul mandatului. Și el și Bush au părăsit Casa Albă cu o cotă de nepopularitate record, deși opinia publică față de ei s-a moderat de atunci.

Deși oficialii de la Casa Albă sunt aproape mereu invitați la înmormântările foștilor oficiali, excluderea lui Trump nu este o surpriză.

Cheney a fost un conservator de linie dură în Partidul Republican pre-MAGA. El l-a susținut pe Trump în 2016, dar nu și în 2020 și în 2024. În ultimii ani a fost foarte critic la adresa fostului președinte, iar fiica sa a făcut parte din comisia de investigație a insurecției din 6 ianuarie 2021.

Trump nu a transmis condoleanțe pentru moartea lui Cheney și nici nu a comentat asupra acesteia.