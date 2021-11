Doi apropiați ai lui Donald Trump au complotat să-l demită după atacul de la Capitoliu. Unde s-a gripat planul

Revelația apare într-o carte lansată marți, intitulată: Betrayal: The final act of the Trump Show (Trădarea. Actul final al Spectacolului Trump).

Autorul este Jonathan Karl, corespondentul la Washington al rețelei TV ABC.

Potrivit revelațiilor din carte, discuția despre invocarea amendamentului 25 a fost inițiată de Steven Mnuchin (fotomontaj, stânga), Secretarul Trezoreriei.

Amendamentul 25, adăugat Constituției SUA după asasinarea președintelui John F. Kennedy, prevede îndepărtarea din funcție a unui președinte care nu-și mai poate îndeplini atribuțiile, fie din motive fizice, fine din motive de sănătate mintală.

Această prevedere nu a fost utilizată niciodată, remarcă The Guardian.

Totuși, în orele de tensiune care au urmat asaltului din 6 februarie asupra Capitoliului, Mnuchin a vorbit cu ceilalți membri ai cabinetului american despre invocarea amendamentului 25.

Discuții în acest sens au avut loc atât pe 6 februarie cât și în ziua următoare, arată cartea jurnalistului Jonathan Karl.

Îndepărtarea unui președinte prin mecanismul prevăzut de amendamentul 25 presupune votul majorității membrilor cabinetului.

Mike Pompeo, fidel al lui Trump, a cerut o analiză legală a procedurii de demitere a președintelui

Karl susține că Mnuchin a discutat îndepărtarea lui Trump inclusiv cu Secretarul de Stat de atunci, Mike Pompeo, loialist declarat al președintelui american.

Mnuchin a refuzat să comenteze cele susținute de Jonathan Karl.

Printr-un purtător de cuvânt, Pompeo (fotomontaj, centru) a negat că discuțiile ar fi avut loc.

Însă, potrivit informațiilor invocate de jurnalist, însuși Pompeo a cerut, atunci, o analiză legală a procedurii de invocare a celui de-al 25-lea amendament.

"Analiza a stabilit că (procedura) ar dura prea mult, dat fiin că Trump mai avea doar 14 zile în funcție și orice încercare de îndepărtare forțată ar fi făcut obiectul unei contestări legale", menționează jurnalistul rețelei ABC.

Karl mai arată că Betsy DeVos, secretarul pentru educație, și Elaine Chao, secretarul pentru transporturi, ar fi susținut invocarea amendamentului 25.

Ambele au demisionat însă după atacul de la Capitoliu. Chao este căsătorită cu liderul minorității republicane din Senat, Mitch McConnel, ale cărui relații cu Trump s-au răcit considerabil după episodul din 6 ianuarie.

Fostul secretar de stat "loial" lui Trump vrea să nu rămână "fără colegi" la alegerile următoare

Mike Pompeo se numără printre republicanii care se luptă să "prindă" o poziție înaintea alegerilor primare pentru desemnarea challengerului republican din 2024.

Este un proces care implică demonstrații de loialitate față de Trump, care continuă să domine Partidul Republican evocând periodic perspectiva candidaturii sale la Casa Albă.

În cartea jurnalistului Karl se mai arată că, după revolta din 6 ianuarie, cel puțin doi membri ai cabinetului i-au cerut vicepreședintelui Mike Pence să convoace o întrunire.

Pence, care s-a ascuns în Capitoliu în timp ce participanții la revoltă își scandau intenția de a-l spânzura, considerându-l "trădător", nu a dat curs cererii de convocare a guvernului.

Vicepreședintele lui Trump a refuzat să invoce amendamentul 25 la Constituția SUA

Potrivit jurnalistului ABC, nu există dovezi că Pence ar fi fost implicat în discuțiile privind revocarea lui Donald Trump prin mecanismul prevăzut de Constituția SUA în virtutea amendamentului 25.

Mai mult, șefa Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și Chuck Schumer, liderul democrat din Senat, i-au cerut lui Pence în data de 7 ianuarie să invoce amendamentul 25, după ce Trump și-a mobilizat, la mitingul din 6 ianuarie, suporterii, cerându-le "să lupte ca iadul" pentru a întoarce rezultatul consfințit de alegerile din 3 noiembrie 2020.

Pence a așteptat 5 zile și a refuzat să dea curs solicitării făcute de cei doi lideri democrați.

The Guardian notează că Mike Pence este un potențial candidat la nominalizarea republicană pentru președinție în 2024.

