Kremlinul a început „pregătirile” pentru moartea lui Kadîrov. Moscova vrea să evite o luptă între clanuri sau o revoltă

Ramzan Kadîrov. FOTO: Hepta

Kremlinul a început pregătirile și „lucrează” pentru a nu permite apariția unui vid de putere în Cecenia după posibila moarte a actualului lider, Ramzan Kadîrov, potrivit publicației ruse Vajnie Istorîi, citată de The Moscow Times. Sursele sunt apropiate de regimul de la Kremlin și de partidul lui Putin, Rusia Unită.

Această sursă descrie situația din regiune ca fiind extrem de gravă, pe fondul noilor informații despre boala fatală a lui Kadîrov și al recentului accident în care a fost rănit fiul său, Adam Kadîrov, în vârstă de 18 ani, despre care se presupune că va fi succesorul său.

„Tot ce se întâmplă în Cecenia în acest moment este ascuns cu grijă, iar acolo se desfășoară niște proceduri complexe. Nimeni nu vorbește despre ce se întâmplă. Localnicilor li s-a spus că «dacă există scurgeri de informații, pur și simplu îi vom extermina pe toți, fiecare familie până la a șaptea generație»”, a declarat sursa.

Cine ar putea fi succesorul lui Kadîrov

O opțiune pentru Kremlin este numirea unui „succesor clar”. În cazul în care liderul cecen va muri înainte ca Adam Kadîrov să împlinească 30 de ani, vârsta legală de la care poate conduce Cecenia, el va asigura stabilitatea în Cecenia, acționând în interesul familiei sale.

„Autoritatea lui Adam este numele său de familie, originile sale. În cadrul Federației Ruse (numele oficial al dictaturii de la Kremlin - n. red.), a apărut o nouă entitate care operează sub o dictatură personală, cu un sistem dinastic de transfer al puterii”, spune Dmitri Dubrovski, politolog și lector la Universitatea Carolină din Praga.

O altă opțiune posibilă este numirea unui loialist al lui Kadîrov în funcția de guvernator al Ceceniei. Potrivit unor surse - un fost ofițer FSB și membru al diasporei cecene - această poziție ar urma să fie ocupată de cineva din cea mai mare facțiune cecenă, ai cărui membri sunt deja reprezentați în toate structurile guvernamentale cecene.

Unul dintre aceștia este Adam Delimhanov, deputat al Dumei de Stat din Cecenia și un aliat vechi al lui Kadîrov, care controlează diaspora cecenă.

Kadîrov l-a însărcinat cu „instruirea” lui Adam și asigurarea conexiunilor sale, inclusiv în lumea interlopă cecenă. Al doilea candidat este Magomed Daudov, șeful guvernului cecen, un alt apropiat al lui Kadîrov, responsabil pentru represiune. Potrivit surselor publicației, între aceste două personaje se conturează în prezent un conflict pentru putere.

Scenarii de coșmar pentru Kremlin

Potrivit lui Dubrovski, dacă Kadîrov moare și în Cecenia izbucnește o luptă pentru putere, nu vor exista proteste în masă sau destabilizare. „Ultimul lucru de care are nevoie Moscova, prinsă în războiul din Ucraina, este o Cecenie instabilă. Oricine garantează status quo-ul va fi potrivit pentru Moscova”, spune el.

Politologul Abbas Galliamov recunoaște că moartea lui Kadîrov ar putea duce atât la o luptă pentru putere între clanuri, cât și la proteste de masă. „Există mulți oameni nemulțumiți în Cecenia, iar mulți dintre ei fac parte din elita cecenă. Și dacă simt că sistemul a slăbit suficient pentru a le permite să se ridice și să lupte împotriva lui, cu siguranță o vor face”, spune Galliamov.

În ceea ce privește alegerea unui succesor, Kremlinul se va concentra în primul rând pe cineva care va minimiza riscurile, consideră expertul: „Cecenia nu este prioritatea. Prioritatea este să nu se irosească resursele. Tot ce este disponibil este concentrat pe Ucraina”.