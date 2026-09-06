La cinci zile după ce a ajuns în Thailanda, portavionul USS Abraham Lincoln a părăsit portul de lângă Pattaya, cu destinaţia San Diego

Portavionul USS Abraham Lincoln, cu 5.000 de oameni la bord, a ajuns miercuri, 2 septembrie, la Pattaya, în Thailanda. Sursa foto: Getty Images

Portavionul USS Abraham Lincoln a părăsit duminică portul Laem Chabang, din Thailanda, unde a făcut începând de miercuri prima sa escală după 286 de zile petrecute pe mare, o perioadă excepţional de lungă ce a stârnit controverse în Statele Unite cu privire la condiţiile de viaţă la bord, informează AFP, onform Agerpres.

Cei aproximativ 5.000 de membri ai echipajului portavionului cu propulsie nucleară, care a participat la războiul din Orientul Mijlociu, s-au bucurat de cinci zile de odihnă în Pattaya, staţiune la sud de Bangkok. Nava a plecat duminică în jurul orei 11:00 (04:00 GMT) spre portul său de origine San Diego, în California, au observat jurnalişti ai AFP.

În extrasezon turistic, sosirea acestor mii de marinari a fost văzută ca o binecuvântare de către comercianţii din Pattaya, un oraş cunoscut pentru plajele sale şi viaţa de noapte vibrantă, dar şi un punct de atracţie pentru turismul sexual.

Înainte de sosirea portavionului, autorităţile thailandeze au desfăşurat o represiune la scară largă împotriva prostituţiei în oraş, dar primarul a negat orice legătură între cele două evenimente.

Nu au fost raportate incidente grave în timpul şederii americanilor. "Totul a decurs bine", a declarat pentru AFP şeful poliţiei din Pattaya, Anek Srathongyoo, adăugând că nimeni nu a fost arestat în cele cinci zile. Doar doi marinari au fost trimişi înapoi la bordul portavionului Abraham Lincoln după o altercaţie la beţie joi dimineaţă devreme, a spus el.

Militarii americani au cheltuit în jur de 100 de milioane de baht (2,6 milioane de euro) în timpul şederii lor la Pattaya, potrivit unei estimări făcute duminică de primarul oraşului, Poramase Ngampiches.

Potrivit acestuia, mulţi marinari şi-au petrecut timpul pe coasta thailandeză la cumpărături şi vizitând obiective turistice.

Luna trecută, membrii democraţi ai Congresului au cerut o anchetă privind condiţiile de la bordul portavionului, din cauza relatărilor privind penuria de alimente şi produse de igienă, probleme la instalaţiile sanitare şi crize grave de sănătate mintală.

Preşedintele Donald Trump a respins aceste critici, care se adaugă celor mai generale despre războiul său împotriva Iranului, dar portavionul Abraham Lincoln a fost înlocuit în Orientul Mijlociu de un alt portavion, USS George Washington.