După 9 luni pe mare, americanii de pe USS Lincoln au ajuns în paradisul vieții de noapte. Marina le-a pus însă frână la distracție

După 9 luni pe mare, americanii de pe USS Lincoln au ajuns în Pattaya, paradisul vieții de noapte. Foto: Profimedia Images

După luni întregi petrecute pe mare, echipajul portavionului USS Abraham Lincoln a început să invadeze, de data aceasta în sens turistic, Pattaya. Peste 5.000 de marinari și pușcași marini americani au câteva zile la dispoziție pentru odihnă, mâncare, masaje, cumpărături și viață de noapte, iar orașul thailandez se pregătește să încaseze aproximativ 100 de milioane de baht, echivalentul a circa 3 milioane de dolari. Maria SUA le-a pus însă frână la distracție, iar marinarii au primit o întreagă listă cu activități și locuri care le sunt strict interzise, relatează Bangkok Post și Klkntv.

Primele grupuri au ajuns miercuri după-amiază la Hard Rock Hotel Pattaya, transformat pentru aceste zile în principalul punct de transport și coordonare pentru militarii americani. Îmbrăcați lejer și cu bagaje pentru câteva nopți, unii dintre marinari au salutat presa și chiar au spus „Sawasdee”, salutul tradițional thailandez.

Autoritățile locale i-au întâmpinat cu ghirlande de flori, țesături tradiționale și suveniruri. Comandantul USS Abraham Lincoln, căpitanul Dan Keeler, a spus că membrii echipajului sunt încântați că au ajuns în oraș și că abia așteaptă să se relaxeze.

Pentru ei, pauza vine după o perioadă ieșită din comun. Ambasada SUA a precizat că nava se află în misiune de 286 de zile și că, înainte de sosirea în Thailanda, petrecuse 264 de zile neîntrerupte pe mare. Membrii echipajului nu mai avuseseră parte de o oprire completă într-un port în tot acest timp.

Pattaya i-a întâmpinat cu bannere, reduceri și mesaje pe ecranele uriașe

Orașul a profitat imediat de sosirea celor câteva mii de americani. Restaurantele și barurile au pus bannere de bun venit, iar un magazin de bijuterii și pietre prețioase a început să promoveze oferte speciale.

Pe ecranul uriaș de la intrarea pe celebra Walking Street, una dintre cele mai cunoscute zone de viață de noapte din Pattaya, a apărut un mesaj pentru militarii americani, alături de imagini cu portavionul și steagurile Statelor Unite și Thailandei.

Pentru afacerile locale, vizita vine într-un moment foarte bun. Primarul Poramet Ngampichet estimează că militarii vor lăsa în oraș aproximativ 100 de milioane de baht în numai câteva zile, prin cazare, restaurante, excursii, masaje, spa-uri și alte activități.

Jaroon Kasemsantitham, care conduce de peste 30 de ani un restaurant pe malul mării, spune că septembrie este în mod normal cea mai slabă lună pentru afaceri, iar anul acesta situația a fost și mai dificilă din cauza scăderii turismului provocate de războiul cu Iranul.

Bărbatul a pus în fața restaurantului un banner cu steagul american, silueta unui portavion și mesajul „ALL WELCOME”.

„Fac afaceri, așa că vreau mulți clienți. Când am auzit vestea, ne-am bucurat. Le-am trimis angajaților mei un clip și le-am spus: «Uitați, vin americanii»”, a povestit el.

Pot merge pe Walking Street, dar nu oriunde

Marinarii nu au însă libertate totală în Pattaya. Cele mai multe restricții au fost impuse chiar de Marina americană, din motive de siguranță, nu de autoritățile thailandeze.

Militarii nu au voie să facă sporturi nautice, inclusiv să se dea cu jet ski-ul. Le este interzis și accesul în magazinele de canabis, precum și în farmacii, deoarece unele medicamente care pot fi cumpărate legal în Thailanda nu sunt aprobate în Statele Unite și nu pot fi aduse acasă.

Pe lista locurilor interzise se află și Soi 6 și Soi 7, două străzi cunoscute în special pentru numărul mare de baruri și pentru industria sexului.

În schimb, Walking Street rămâne deschisă pentru ei, chiar dacă este una dintre cele mai aglomerate și zgomotoase zone de noapte ale orașului.

Poliția thailandeză spune că va avea grijă de siguranța militarilor, fără să concentreze forțe într-o singură zonă.

„Vrem ca oamenii să înțeleagă că acești oameni sunt aici pentru a se bucura de o vacanță în Thailanda. Nu există niciun motiv de îngrijorare că au venit să provoace probleme sau să-și verse stresul acumulat în timpul misiunii”, a transmis șeful poliției din Pattaya.

O mamă a zburat din SUA până în Thailanda ca să-și strângă fiica în brațe

Pentru unii dintre membrii echipajului, oprirea în Thailanda nu înseamnă doar baruri, plajă și odihnă. Shakeira Fairfax a venit tocmai din New Jersey pentru a-și întâlni fiica, Jada, care face parte din echipajul portavionului. Tânăra a terminat pregătirea militară de bază în octombrie și a plecat în misiune în noiembrie. Între timp și-a sărbătorit și cea de-a 25-a aniversare la bordul navei.

„Sunt atât de emoționată. Abia aștept să o țin în brațe. Abia aștept să stau lipită de ea”, a spus mama tinerei în fața Hard Rock Hotel.

Ea a povestit că perioada cea mai grea a fost după primele atacuri americane asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie, când pentru o vreme nu a mai reușit să ia legătura cu fiica sa.

„A fost o perioadă nesigură. A fost înfricoșător. A fost greu, cu siguranță greu”, a spus ea.

După această pauză, USS Abraham Lincoln urmează să pornească spre casă. Portavionul plecase din San Diego în noiembrie 2025 pentru o misiune care trebuia inițial să dureze aproximativ șase luni, dar desfășurarea s-a prelungit la peste nouă luni. După oprirea din Pattaya, destinația finală este din nou San Diego.