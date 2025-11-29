La o zi după demisie, Andrii Yermak anunță că pleacă pe front, să lupte în prima linie, ”,ca să nu-i facă probleme”, lui Zelenski

1 minut de citit Publicat la 10:32 29 Noi 2025 Modificat la 10:32 29 Noi 2025

Andrii Yermak, care a demisionat cu o zi în urmă din funcția de șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski după perchezițiile procurorilor anti-corupție de la Kiev, a anunțat sâmbătă că pleacă pe front. Foto: Hepta

Andrii Yermak, care a demisionat cu o zi în urmă din funcția de șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski după perchezițiile procurorilor anti-corupție de la Kiev, a anunțat sâmbătă că pleacă pe front, ca să nu-i facă probleme președintelui Ucrainei.

Yermak a anunțat acest lucru într-o scrisoare adresată publicației The New York Post.

Andrii Yermak a explicat că nu vrea să-i creeze probleme președintelui Zelenski, așa că a luat această decizie. Nu a specificat când sau cum intenționează să ajungă în prima linie.

„Sunt dezgustat de mizeria aruncată în mine și și mai dezgustat de lipsa de sprijin din partea celor care știu adevărul”, a adăugat el.

Poreclit „cardinalul verde” pentru ținutele sale de inspirație militară, pe care însuși șeful său le-a popularizat, Yermak, de profesie avocat și, pe vremuri, producător de filme de serie B, a ajuns să exercite o influență imensă ca principal consilier al lui Zelenski.

Mulți l-au considerat drept omul care împarte funcția supremă cu președintele.

Potrivit Politico, opoziția politică ucraineană se va folosi de înlăturarea lui Yermak pentru a susține crearea unui guvern de uniune națională la Kiev. Este o cerere formulată încă de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, dar plecarea omului forte de lângă Zelenski va revitaliza aceste pretenții.

Puterea acumulată de consilierul prezidențial a provocat, în timp, critici și frustrări tot mai mari, atât în ​​interiorul Ucrainei, cât și din partea aliaților occidentali, inclusiv Statele Unite. Nu este, deci, surprinzător că politicienii opoziției ucrainene și foștii oficiali care s-au certat cu Yermak au salutat vestea demisiei sale.