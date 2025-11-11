Lavrov își varsă nervii pe Marea Britanie după "complotul dejucat" la Mihail Kogălniceanu: Nici măcar nu-și controlează armele nucleare

Ministrul rus de Externe a revenit recent în public, după o dispariție care a dat naștere la speculații. Foto: Getty Images

Marea Britanie încearcă să compenseze "slăbiciunea sa militară" prin tentative de a dezbina şi domina, a acuzat, marți, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.

El a făcut mai multe comentarii în legătură cu pretinsul complot "dejucat" de serviciul rus de securitate, FSB, conform căruia o aeronavă MiG-31 a Moscovei ar fi urmat să fie deturnată către baza de la Mihail Kogălniceanu, cu scopul de a atrage o ripostă a NATO.

Potrivit FSB, Marea Britanie ar fi fost implicată, alături de Ucraina, în presupusul complot.

"Britanicii nu mai au putere economică, iar puterea lor militară este, de asemenea, relativ slabă, inclusiv arsenalul nuclear, pe care, de fapt, nu îl controlează în totalitate. Și atunci, ei trebuie să compenseze cumva acest lucru prin această tradițională dorință engleză de a domina și a se răspândi peste tot, ca să mă exprim elegant", a afirmat Lavrov.

"A existat un imperiu care a stăpânit, practic, întreaga lume. Acum, acest imperiu nu mai există, la fel cum nu mai există nici bătrâna Anglie, cu care ei obișnuiau să se mândrească", a adăugat el.

Cum arată "complotul" pe care FSB pretinde că l-a dejucat

Marți, FSB a anunțat într-un comunicat că a dejucat o operațiune a serviciului militar de informații al Ucrainei, GUR, care implica deturnarea unui avion militar rusesc MiG-31, echipat cu o rachetă hipersonică "Kinjal, pentru a instrumenta o provocare la baza NATO de la Mihail Kogălniceanu.

Potrivit FSB, planul ar fi fost pregătit de Direcția Generală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, sub supravegherea serviciilor secrete britanice.

Rușii mai susțin că serviciul de informații militare al Ucrainei a început să planifice operațiunea de deturnare a avionului MiG-31 încă din toamna anului 2024.

"Nu este clar cum Marea Britanie se va 'spăla' după ce FSB a dezvăluit rolul său în complotul ce presupunea deturnarea unui avion MiG-31", a comentat marți Lavrov, într-o discuție cu jurnaliștii ruși.

MAE reacționează la "complotul dejucat de FSB"

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a reacționat, marți, la anunțul FSB despre un presupus complot al ucrainenilor și britanicilor, de a deturna un avion MiG-31 pe care să îl trimită deasupra bazei NATO de la Mihail Kogălniceanu.

"Știri rusești inventate cu spioni" a scris Țărnea pe rețeaua socială X.

"Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite, fiind exerciții de propagandă.

Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni.

Ce e real însă este agresiunea rusa și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă sa le acopere", a scris purtătorul de cuvânt al MAE.