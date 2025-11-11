Reacția MAE la acuzația rușilor că Ucraina a vrut să le deturneze un MiG-31 spre baza NATO Kogălniceanu: „Povești cu avioane și spioni”

1 minut de citit Publicat la 13:21 11 Noi 2025 Modificat la 13:21 11 Noi 2025

Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, un "hub strategic" pentru NATO. Sursa foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a reacționat, marți, la anunțul FSB rusesc despre un presupus complot al ucrainenilor de a deturna un avion MiG-31 pe care să îl trimită deasupra bazei NATO de la Mihail Kogălniceanu. „Știri rusești inventate cu spioni”, a scris Țărnea pe rețeaua socială X.

„Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite fiind exerciții de propagandă. Tot așa sunt astăzi știrile rusești inventate cu spioni. Ce e real însă este agresiunea rusa și sunt provocările rusești pe care aceste povești cu avioane și spioni încearcă sa le acopere”, scrie purtătorul de cuvânt al MAE.

FSB a publicat marți dimineață o declarație conform căreia serviciul special ar fi „descoperit și oprit” o operațiune a Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, care viza „deturnarea unui avion de vânătoare supersonic de mare altitudine MiG-31 al Forțelor Aeriene Ruse, care este purtătorul rachetei hipersonice aeriene „Kinjal” (n.r. Pumnal), în afara țării”.

FSB susține că ofițerii serviciului de informații militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși, promițându-le o plată de 3 milioane de dolari.

„Ulterior, serviciul special plănuia să trimită avionul cu racheta Kinjal în zona celei mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei, situată în România, la Constanța, unde acesta ar fi putut fi doborât de apărarea antiaeriană”, se arată în declarația FSB citată de agenția Interfax.

Recent, Institutul pentru Studiul Războiului avertiza că rușii ar putea să pregătească atacuri sub steag fals asupra unor țări NATO, printre care România și Polonia, iar ulterior să dea vină pe ucraineni.