Leonardo dezvăluie „Domul Michelangelo”. Cum va funcționa noua umbrelă de securitate care va proteja Europa de rachete și drone

1 minut de citit Publicat la 14:58 29 Noi 2025 Modificat la 14:58 29 Noi 2025

Compania italiană de apărare Leonardo a prezentat planurile pentru un scut bazat pe inteligență artificială. FOTO: Leonardo https://euro-sd.com/

Compania italiană de apărare Leonardo a prezentat planurile pentru un scut bazat pe inteligență artificială, care va avea rolul de a proteja orașele și infrastructurile critice din Europa în contextul tensiunilor geopolitice. „Domul Michelangelo” va acționa ca o umbrelă de securitate contra unor atacuri cu drone și rachete, scrie Euronews.

„Domul Michelangelo” a fost dezvoltat pentru a proteja infrastructura critică, zonele urbane vulnerabile și activele de importanță strategică națională și europeană, a precizat compania.

„Cu Michelangelo, Leonardo își reafirmă angajamentul de a dezvolta soluții care protejează cetățenii, instituțiile și infrastructurile, combinând tehnologia avansată, viziunea și capacitățile industriale solide”, a declarat Roberto Cingolani, directorul general și administratorul delegat al Leonardo.

„Într-o lume în care amenințările evoluează rapid și devin tot mai complexe, iar apărarea este mai costisitoare decât atacul, apărarea trebuie să inoveze, să anticipeze și să îmbrățișeze cooperarea internațională”.

Compania își propune ca proiectul să fie pe deplin operațional până la sfârșitul acestui deceniu, a relatat CNBC.

Cum funcționează „Domul Michelangelo”

„Domul Michelangelo” a fost prezentat joi, iar Leonardo susține că funcționează diferit față de alte „cupole” de apărare deoarece integrează senzori de utimă generație din domeniile terestru, naval, aerian și spațial, precum și platforme de apărare cibernetică, sisteme de comandă și control și inteligență artificială.

Potrivit companiei, acest lucru creează o „umbrelă” de securitate capabilă să detecteze, să urmărească și să neutralizeze amenințări variate, inclusiv rachete hipersonice, roiuri de drone, atacuri maritime de suprafață și subacvatice, precum și forțe ostile terestre, chiar și în timpul unor atacuri coordonate de mare amploare.

Sistemul poate folosi, de asemenea, senzori multipli și algoritmi predictivi pentru a anticipa activitatea ostilă și pentru a coordona automat cele mai eficiente contramăsuri, a mai explicat compania.

Europa și-a intensificat cheltuielile de apărare după ce președintele american Donald Trump a spus că ar putea reduce sprijinul financiar pentru blocul european.

În octombrie 2022, Europa a anunțat și Inițiativa Sky Shield (ESSI), cu scopul de a întări securitatea continentului în fața amenințărilor aeriene, în contextul invaziei declanșate de Rusia în Ucraina, în februarie 2022.

Deocamdată nu se știe dacă noua tehnologie dezvoltată de Leonardo va fi integrată în programul ESSI.