Liderul militar Ibrahim Traore spune că Burkina Faso trebuie să „uite” de democrație

Ibrahim Traoré, liderul Burkina Faso. Foto: Profimedia Images

Democrația „ucide”, iar poporul din Burkina Faso trebuie să „uite” acest lucru, a declarat liderul militar al țării într-un interviu difuzat la televiziunea de stat. Căpitanul Ibrahim Traoré, care a preluat puterea printr-o lovitură de stat în urmă cu trei ani, a sugerat că majoritatea africanilor nu își doresc sistemul democratic și că Burkina Faso are propria abordare alternativă, fără a oferi alte detalii, scrie BBC News.

Inițial, Traoré s-a angajat să restabilească regimul democratic în țara vest-africană până în iulie 2024, dar cu două luni înainte de acest termen limită, junta a anunțat că își va prelungi regimul pentru încă cinci ani.

În ianuarie, autoritățile au anunțat interzicerea tuturor partidelor politice, ca parte a unui plan de „reconstrucție a statului”. În interviul de joi seară, Traoré a spus: „Oamenii trebuie să uite de problema democrației. Democrația nu este pentru noi”.

„Uitați-vă la Libia, acesta este un exemplu apropiat de noi”, a spus bărbatul în vârstă de 38 de ani, care se prezintă drept un lider revoluționar care se opune imperialismului occidental.

Libia a fost condusă autocratic timp de patru decenii de colonelul Muammar Gaddafi, care a supravegheat un regim brutal, oferind în același timp libienilor locuințe subvenționate, educație gratuită și asistență medicală gratuită.

El a fost ucis în timpul unei rebeliuni asistate de intervenția militară occidentală. Țara nord-africană nu a reușit de atunci să organizeze alegeri și este împărțită între două administrații rivale, alături de numeroase grupuri armate.

„Oriunde puterile occidentale încearcă să instaureze democrația în lume, acest lucru este întotdeauna însoțit de vărsare de sânge”, a spus Traoré.

Deși în ultimii ani a existat o serie de preluări militare de putere, majoritatea țărilor africane încă organizează alegeri regulate, chiar dacă unele sunt criticate ca fiind trucate în favoarea celor aflați la putere. Doi lideri militari, din Gabon și Guineea, au organizat alegeri pe care le-au câștigat ulterior.

Traoré a abordat și problema dizolvării partidelor politice, spunând că le consideră divizive, periculoase și incompatibile cu politica revoluționară.

„Adevărul este că politica din Africa, sau cel puțin ceea ce am experimentat în Burkina, este că un politician adevărat este cineva care întruchipează toate viciile: un mincinos, un lingușitor, un vorbitor amabil”, a spus el.

Liderul juntei nu a propus un sistem alternativ, dar a spus: „Avem propria noastră abordare. Nici măcar nu încercăm să copiem pe altcineva. Suntem aici pentru a schimba complet modul în care se fac lucrurile”.

El a subliniat necesitatea construirii unui nou sistem înrădăcinat în suveranitate, patriotism și mobilizare revoluționară, în care liderii tradiționali și structurile de la bază să joace un rol central.

Într-un interviu amplu, el a subliniat, de asemenea, importanța autosuficienței economice și militare, precum și a muncii asidue, spunând că lucrul de șase sau opt ore pe zi nu ar permite Burkina Faso să ajungă din urmă țările mai bogate.

Traoré a reprimat disidența în timpul mandatului său, luând măsuri drastice împotriva opoziției, a mass-media și a grupurilor societății civile. Guvernul său a fost chiar acuzat că îi pedepsește pe critici trimițându-i în prima linie a războiului împotriva militanților islamiști.

În ciuda acestui fapt, Traoré a câștigat un număr imens de adepți pe întreg continentul datorită viziunii sale și criticii la adresa influenței occidentale.

Burkina Faso, la fel ca vecinii săi conduși de junte, Mali și Niger, s-a retras din colaborarea cu țările occidentale, în special cu Franța, în lupta împotriva militanților islamiști, care au dus o insurgență de un deceniu în regiune.

Toate trei s-au îndreptat în schimb către Rusia pentru asistență militară, dar violențele au continuat.

Joi, un raport al Human Rights Watch (HRW) a precizat că peste 1.800 de civili au fost uciși în Burkina Faso de când Traoré a preluat puterea în 2023. Publicația atribuie două treimi din crime armatei și milițiilor aliate, restul fiind pus pe seama militanților islamiști.