Lituania declară stare de urgență din cauza incursiunilor cu baloane din Belarus

2 minute de citit Publicat la 12:57 09 Dec 2025 Modificat la 12:57 09 Dec 2025

Balon încărcat cu țigări capturat în Lituania. Sursa foto: Serviciul de Pază al Frontierei de Stat din Lituania

Guvernul Lituaniei a declarat marți stare de urgență din cauza riscurilor de securitate generate de baloanele de contrabandă din Belarus, care au încălcat spațiul său aerian în ultimele săptămâni. Statul baltic afirmă că baloanele încărcate cu țigări, provenind din țara aliată Moscovei, reprezintă o formă de atac hibrid și o amenințare la adresa securității naționale, potrivit Euronews.

Tensiunile dintre Vilnius și Minsk au escaladat după ce baloanele meteorologice provenind din Belarus au forțat Lituania vecină să închidă în mod repetat principalul său aeroport în ultimele săptămâni, lăsând mii de oameni blocați.

Deși baloanele sunt folosite pentru a introduce țigări în Lituania, oficialii din statul baltic afirmă că acestea sunt acte deliberate de perturbare orchestrate de Belarus, aliat al Rusiei.

Anunțând starea de urgență, guvernul lituanian a invocat „interesele de securitate națională” și amenințarea la viața oamenilor, proprietății și mediului generate de aceste baloane.

„Starea de urgență a fost declarată și din motive de securitate națională”

Decizia a urmat unei ședințe a cabinetului de miniștri din statul membru UE și NATO, care susține ferm Ucraina în lupta sa împotriva invaziei ruse la scară largă, aflată acum în al patrulea an.

„Starea de urgență a fost declarată din cauza perturbărilor în aviația civilă și din motive de securitate națională”, a declarat ministrul de Interne Vladislavas Kondratovičius în cadrul ședinței.

Kondratovičius a spus că guvernul a cerut parlamentului să permită armatei să colaboreze cu poliția, gardienii de frontieră și oficialii de securitate pe durata stării de urgență. Nu a fost clar imediat cât va dura această stare de urgență.

Luna trecută, premierul Inga Rugienenė a declarat că incidentele cu baloane reprezintă o formă de atac hibrid și a avertizat că amenințarea crește după ce incursiuni similare au avut loc în Letonia.

Lituania a închis frontiera cu Belarusul timp de câteva săptămâni la sfârșitul lunii octombrie din cauza amenințării reprezentate de baloane.

Lituania consideră că baloanele fac parte dintr-un atac hibrid

Lituania consideră că baloanele de contrabandă fac parte dintr-un atac hibrid împotriva țării. Minsk a fost anterior acuzat că a oferit un teren de desfășurare pentru războiul hibrid, împingând mii de persoane care doreau azil peste frontierele Poloniei și Lituaniei.

Minsk a negat responsabilitatea pentru baloane. La începutul lunii noiembrie, președintele belarus Aliaksandr Lukașenko a criticat decizia Lituaniei de a închide frontiera, numind-o o „escrocherie nebunească”.

Europa este în alertă maximă după ce intruziunile cu drone în spațiul aerian NATO au atins un nivel fără precedent în septembrie.

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris incursiunile cu baloane drept un „atac hibrid” al Belarusului, considerat „complet inacceptabil”. Ea a precizat că UE pregătește noi măsuri împotriva Minskului în cadrul regimului său de sancțiuni.