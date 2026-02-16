Maghiarii de la MOL ar putea avea acces la unul dintre cele mai mari zăcăminte de petrol din Africa, după explorările din Libia

Mol se va alătura giganților din industrie în explorarea resurselor energetice în Marea Mediterană. FOTO: Hepta

Grupul maghiar MOL anunță că își extinde operațiunile internaționale prin investiții în Libia, după ce a licitat cu succes pentru o zonă de explorare în Marea Mediterană împreună cu o companie spaniolă și una turcă.

Expertul bursier Tamás G. Korányi a declarat la InfoRádio că zăcămintele interne de petrol sunt în curs de epuizare, astfel încât grupul MOL trebuie să intre în tot mai multe proiecte străine pentru a menține volumul de producție țintă pe termen lung.

Mol se va alătura giganților din industrie în explorarea resurselor energetice în Marea Mediterană, după ce compania petrolieră maghiară Repsol din Spania și Turkish Petroleum din Turcia au format un consorțiu căruia i s-a acordat acum o licență de explorare a petrolului și gazelor din Libia.

Mol a anunțat acordul miercuri la Bursa de Valori din Budapesta . Zsolt Hernádi, președintele și CEO-ul grupului, a declarat: „Prin unirea forțelor cu cei doi operatori experimentați, Mol este pregătită să contribuie la succesul unuia dintre cele mai promițătoare proiecte de explorare offshore din Africa de Nord și să împărtășească rezultatele acestuia.” Potrivit CEO-ului, intrarea în Libia înseamnă mai mult decât o expansiune geografică pentru Mol, această dezvoltare comună ar putea fi un pas semnificativ înainte în diversificarea surselor și în consolidarea securității aprovizionării pentru țările fără ieșire la mare din regiunea noastră.

Compania Națională de Petrol (NOC) din Libia a lansat o licitație pentru explorarea hidrocarburilor, pentru prima dată în 17 ani, parțial pe uscat și parțial în adâncime, oferind 22 de zone de explorare. Blocul de explorare va fi operat de Repsol, care va primi o participație de 40% în calitate de operator al proiectului. Turkish Petroleum va deține, de asemenea, o participație de 40% în blocul 07, în timp ce Grupul Mol va deține o participație de 20%.

Perimetrul în cauză acoperă peste 10.000 de kilometri pătrați de suprafață maritimă, iar adâncimea apei sale depășește 1.500 de metri. El a adăugat că partenerii spanioli și turci au, de asemenea, o experiență semnificativă în producția de petrol offshore, la fel ca și filiala croată a MOL, INA. Potrivit lui Tamás G. Korányi, anunțul actual este foarte important din perspectiva faptului că portofoliul internațional al Grupului MOL se extinde cu o altă țară, astfel încât compania petrolieră maghiară este acum prezentă în nouă țări.

În afară de Ungaria, până acum petrolul a fost produs în Croația, Azerbaidjan, Irak, Kazahstan, Rusia, Pakistan și Egipt, iar în prezent este în desfășurare un proiect de cercetare cu cooperarea libiană.

Amintim că grupul petrolier ungar MOL i-a informat pe oficialii americani că este interesat să cumpere activele internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, au declarat pentru Reuters trei surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres. Astfel, compania ungară se alătură unei liste tot mai mari de ofertanţi, printre care și fostul proprietar al Pornhub.