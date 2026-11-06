Maia Sandu vorbește din nou de unirea Republicii Moldova cu România: „Rusia se apropie de granițe, trebuie căutate soluții”

1 minut de citit Publicat la 09:29 06 Noi 2026 Modificat la 09:32 06 Noi 2026

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Foto: Hepta

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit din nou despre potenția reunificare cu România a Moldovei de peste Prut. Într-un interviu pentru publicația Valasz din Ungaria, Sandu a spus că unirea cu România poate fi o soluție pentru securitatea țării, dar a recunoscut că nu există încă sprijin popular suficient în acest moment.

În interviul din presa ungară, Maia Sandu a fost întrebată din nou să explice afirmația sa din trecut, conform căreia ar vota pentru unirea cu România în cazul unui ipotetic referendum.

„Vreau ca țara mea să fie în siguranță și să fie liberă. Imaginați-vă că Rusia se apropie de granițele voastre. Trebuie să căutați soluții, chiar dacă acestea vi se pot părea neobișnuite”, a spus președinta moldoveană.

Dar, Sandu a recunoscut că unirea cu România nu beneficiază, în prezent, de suficient sprijin din partea populației.

„În acest moment, nu avem suficient sprijin popular pentru această soluție. Avem, însă, o majoritate care susține integrarea în UE și de aceea urmărim acest obiectiv cu atâta determinare”, a precizat ea.

Întrebată dacă Republica Moldova ar fi liberă în cazul în care ar deveni parte a României, Maia Sandu a făcut o distincție între libertatea cetățenilor și problema suveranității.

„În ceea ce privește suveranitatea, aceasta este o altă discuție, dar România este o țară democratică, spre deosebire de Rusia, iar cetățenii României sunt liberi, ceea ce nu se poate spune despre Rusia”.

Maia Sandu a repetat, astfel, că, în condițiile actuale, integrarea în Uniunea Europeană reprezintă principala direcție urmărită de autoritățile de la Chișinău.