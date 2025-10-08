100 de milioane de clădiri ar putea ajunge sub ape. În premieră s-a făcut o evaluare detaliată. Realitatea va fi dincolo de imaginație

100 de milioane de clădiri ar putea ajunge sub ape. FOTO: Getty Images

Cercetătorii au realizat prima evaluare detaliată, clădire cu clădire, a viitorului infrastructurii costiere în țările din Sudul Global - acoperind Africa, Asia de Sud-Est, America Centrală și de Sud. Folosind hărți satelitare detaliate și date despre altitudine, oamenii de știință au estimat câte clădiri ar putea fi „inundate” la diverse niveluri ale mării pe parcursul a mai multe secole. E vorba de peste 100 de milioane de clădiri, scrie Euronews.

Publicat în revista Urban Sustainability, studiul explorează scenarii de creștere a nivelului mărilor între 0,5 și 20 de metri. Cercetarea arată că chiar și cea mai mică creștere (care este prognozată să aibă loc chiar și dacă emisiile sunt reduse semnificativ) ar duce la inundarea regulată a aproximativ trei milioane de clădiri.

„Creșterea nivelului mărilor este o consecință lentă, dar inevitabilă a încălzirii globale, care afectează deja populațiile de coastă și va continua timp de secole”, explică profesoara Natalya Gomez, coautoare a studiului și deținătoare a catedrei de cercetare în interacțiunea calotelor glaciare și a nivelului mării la Universitatea McGill. „Oamenii vorbesc adesea despre creșteri de câțiva centimetri sau, poate, de un metru, dar, în realitate, nivelul mărilor ar putea continua să crească cu mai mulți metri dacă nu încetăm rapid arderea combustibililor fosili.”

Dacă nivelul mărilor ar crește cu cinci metri sau mai mult, un scenariu despre care experții avertizează că s-ar putea produce în câteva sute de ani, peste 100 de milioane de clădiri ar fi puse în pericol. „Am fost surprinși de numărul mare de clădiri expuse chiar și la o creștere relativ modestă a nivelului mării pe termen lung”, spune profesorul Jeff Cardile, coautor al studiului și profesor la Universitatea McGill. „Unele țări de coastă sunt mult mai vulnerabile decât altele, din cauza particularităților topografiei și a localizării clădirilor.”

Multe dintre aceste clădiri se află în zone dens populate și joase, ceea ce înseamnă că infrastructura critică și „întregi cartiere” ar putea fi afectate.

Se ridică nivelul mărilor și în Europa?

Deși studiul condus de Universitatea McGill se concentrează doar pe Sudul Global, creșterea nivelului mărilor reprezintă o amenințare gravă pentru întreaga lume, inclusiv pentru Europa.

Anul trecut, un studiu de modelare publicat în Scientific Reports a arătat că pagubele provocate de creșterea nivelului mărilor ar putea costa economiile UE și ale Regatului Unit miliarde de euro până la sfârșitul secolului.

Cercetătorii au estimat pierderile și câștigurile economice potențiale comparativ cu un scenariu fără creșterea nivelului mării și cu o creștere economică anuală de 2% în toate regiunile – combinând aceste date cu pierderile economice cauzate de 155 de evenimente de inundații înregistrate în Europa între 1995 și 2016.

Rezultatele au arătat că, într-un scenariu cu emisii ridicate, creșterea nivelului mărilor ar putea costa o sumă uluitoare de 872 de miliarde de euro până în anul 2100.

Regiunile care ar putea fi cel mai grav afectate includ Veneto și Emilia-Romagna în Italia, Zachodniopomorskie în Polonia, precum și zone concentrate din jurul Mării Baltice, coasta belgiană, vestul Franței și Grecia.

Totuși, efectele creșterii nivelului mării sunt deja vizibile în Europa. În Barcelona, locuitorii se tem că plajele artificiale sunt înghițite de ape din cauza schimbărilor climatice.

În 2019, Veneția a suferit inundații catastrofale asociate cu nivelul ridicat al apei și precipitațiile abundente, provocând pagube de sute de milioane de euro. În Grecia, pe insula Delos, siturile incluse în patrimoniul mondial UNESCO au suferit deja deteriorări structurale din cauza inundațiilor tot mai frecvente.