Europa, măturată de furtuni. Inundaţii devastatoare, pene de curent şi zboruri anulate din cauza ciclonului

Alături de pompieri, au fost trimişi militari în ajutorul oamenilor din oraşul Elenite. Sursa foto: Facebook / Arman Lalayan

Europa a fost lovită de furtuni puternice sâmbătă, în urma cărora mai mulţi copaci au cazut şi mai multe zboruri au fost anulate. Din fericire, până acum nu au existat pagube majore, relatează duminică dpa, potrivit Agerpres.



Serviciile de pompieri au fost desfăşurate în mai multe ţări.

› Vezi galeria foto ‹

România

Ciclonul mediteranean care a lovit România a provocat haos în mai multe oraşe, inclusiv în Capitală. Traficul a fost blocat după ce mai multe străzi s-au inundat, deoarece sistemul de canalizare nu a mai făcut față cantității mari de apă.

Numeroase acoperişuri au fost distruse de vântul care a avut rafale de peste 80 km/h şi sute de copaci au fost doborâți. Din nefericire, unii dintre arbori au căzut peste mașini.

Bulgaria

Din cauza ploilor puternice din ultimele zile, Bulgaria s-a confruntat cu inundaţii devastatoare. S-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat, iar staţiunea Elenite a fost luată complet de viituri

Belgia

În capitala Belgiei, Bruxelles, au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, a relatat duminică agenţia belgiană de ştiri Belga. Şi în alte părţi ale ţării s-au înregistrat pagube materiale.

Scoţia şi Norvegia

În Scoţia şi Norvegia, unele gospodării încă nu aveau curent electric duminică dimineaţă, după ce liniile electrice au fost grav avariate de căderi de copaci.



Potrivit postului de radio norvegian NRK, zeci de mii de gospodării din sudul şi centrul ţării scandinave nu aveau electricitate duminică dimineaţă.



În Scoţia, pasagerii au fost atenţionaţi să se aştepte la perturbări ale traficului feroviar, în condiţiile în care lucrările de reparaţii după furtună continuă, potrivit Asociaţiei de Presă Britanice (PA).

Olanda

În Olanda, avertizarea de furtună de sâmbătă a fost ridicată. Nu au fost raportate pagube majore, dar s-au înregistrat perturbări pe drumuri din cauza copacilor căzuţi.



Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde circa 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă, situaţia s-a normalizat în mare măsură. Cu toate acestea, ca măsură de precauţie, alte 10 zboruri au fost anulate duminică.