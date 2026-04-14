A cumpărat un bilet de 100 de euro la o tombolă și a câștigat un tablou de Picasso, evaluat la peste un milion de dolari

Picasso a realizat „Tête de Femme” în același atelier în care a pictat capodopera „Guernica”. Sursa foto: Picasso Estate, Paris 2025 via CNN Newsource

Un inginer de vânzări din Paris în vârstă de 58 de ani este norocosul câștigător al tombolei internaționale „Un Picasso pentru 100 de euro”. Bărbatul deține acum tabloul „Tete de femme” (Cap de femeie), care a fost evaluat la peste un milion de dolari, iar banii strânși din cele 120.000 de bilete vândute vor fi donați cercetării împotriva bolii Alzheimer, relatează Agerpres.

Extragerea a avut loc marți seara la casa de licitație Christie's din Paris și a fost transmisă în direct pe Youtube.

Această tombolă caritabilă a fost lansată la începutul lunii decembrie la Paris, cu sprijinul administraţiei Picasso. Cele 120.000 de bilete - la preţul de 100 de euro fiecare - au fost vândute complet online în mai puţin de patru luni, în 152 de ţări. Ultimul bilet a fost achiziţionat marţi dimineaţă.



Contactat telefonic, câştigătorul, Ari Hodora, a declarat că a cumpărat biletul cu numărul 94715 în acest weekend după ce a aflat de existenţa acestei tombole de la un canal de ştiri.



Opera lui Picasso este un portret al fotografei Dora Maar, realizat de pictor în 1941 în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Intitulată „Tete de femme” (Cap de femeie), această guaşă pe hârtie măsoară 38,9 cm pe 25,4 cm şi a fost estimată la 1,45 milioane de euro.



Păstrată o vreme de Pablo Picasso şi de familie, pictura s-a alăturat apoi unei colecţii private înainte de a reveni pe piaţa din New York şi, mai recent, din Zurich.



Tombola a strâns 12 milioane de euro (înainte de achiziţionarea tabloului) în beneficiul Fundaţiei de Cercetare a maladiei Alzheimer.



Până în 2050, numărul persoanelor afectate de această boală degenerativă s-ar putea dubla, potrivit proiecţiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.



În 2013 şi 2020 astfel de tombole caritabile au avut ca rezultat câştigarea a două prime lucrări ale maestrului spaniol care şi-a petrecut cea mai mare parte a vieţii în Franţa.



Prima ediţie a strâns aproximativ 5 milioane de euro pentru a renova Tyre, un oraş libanez inclus în patrimoniul mondial UNESCO.



În 2020, s-au strâns 5,1 milioane de euro în beneficiul ONG-ului „Care” pentru programele care asigură acces la apă şi igienă în regiunile vulnerabile.