A cumpărat un bilet de loterie uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12,8 milioane de dolari. Acum nu se știe cine va primi banii

3 minute de citit Publicat la 08:00 24 Oct 2026 Modificat la 08:17 24 Oct 2026

După plata taxelor bărbatul a rămas cu aproximativ 180 de milioane de euro. Foto: Getty Images

Un bilet de loterie în valoare de 12,8 milioane de dolari a declanșat un conflict juridic în Statele Unite, după ce mai multe persoane au susținut că au dreptul la premiul cel mare. Cazul a ajuns în instanță după ce biletul câștigător a fost tipărit într-un magazin Circle K din Phoenix, Arizona, în noiembrie anul trecut, scrie Axios.

Recent, încă o persoană a revendicat dreptul asupra biletului, complicând și mai mult disputa. Loteria din Arizona este, de asemenea, parte în proces și a declarat anterior publicației Phoenix New Times că este o situație neobișnuită, fără precedent cunoscut în litigii similare.

Cum a ajuns biletul câștigător să fie revendicat de mai multe persoane

În februarie, compania Circle K a deschis un proces la o instanță din comitatul Maricopa, solicitând unui judecător să stabilească cine este proprietarul de drept al biletului câștigător.

Printre cei implicați se numără Robert Gawlitza, un fost manager al magazinului, care susține că biletul îi aparține lui și unuia dintre foștii săi colegi. În dispută a intrat și Soonchun Kim, o clientă care ceruse mai multe bilete, dar nu le achitase integral.

Potrivit documentelor depuse la dosar, Kim ar fi solicitat bilete în valoare totală de 85 de dolari, însă a plătit doar 60 de dolari. Celelalte bilete, care fuseseră deja tipărite, au căzut în spatele tejghelei și nu au fost observate până în dimineața următoare.

Întrucât comercianții plătesc loteriei pentru fiecare bilet tipărit, inclusiv pentru cele care nu au fost vândute, situația a devenit complicată. Unul dintre biletele rămase în urmă a fost cel câștigător al premiului de 12,8 milioane de dolari.

Gawlitza a aflat despre câștig când a ajuns la serviciu a doua zi.

Fostul manager a cumpărat biletul după extragere

Părțile sunt de acord asupra unui detaliu important: după ce a aflat că biletul era câștigător, Gawlitza și-a încheiat programul și și-a schimbat uniforma înainte de a-l cumpăra cu 10 dolari.

Gestul ar fi avut legătură cu regulile loteriei, care restricționează achiziționarea biletelor de către angajații comercianților în timpul programului de lucru.

Documentele depuse în instanță includ și mesaje în care Gawlitza și-a întrebat superiorul dacă o astfel de procedură era permisă. El nu i-ar fi spus însă că achiziționase deja biletul câștigător decât după ce tranzacția fusese încheiată.

Circle K a confiscat ulterior biletul, până la clarificarea dreptului de proprietate, și l-a concediat pe fostul manager pentru încălcarea politicilor companiei. Gawlitza a răspuns printr-o acțiune împotriva angajatorului, în care invocă, printre altele, concedierea nejustificată.

De ce susține fostul angajat că biletul îi aparține

Disputa se concentrează pe interpretarea regulilor privind biletele tipărite, dar nevândute.

Circle K nu a revendicat în mod explicit premiul pentru sine, însă susține că achiziția făcută de Gawlitza a fost nelegală, deoarece a avut loc după extragerea câștigătoare. Regulamentul loteriei prevede că biletele nevândute aparțin comerciantului.

În apărarea sa, fostul manager afirmă că în cadrul companiei exista o practică nescrisă prin care angajații erau obligați să cumpere biletele tipărite, dar rămase nevândute. Mai mulți angajați actuali și foști angajați ai Circle K au susținut această afirmație în declarații scrise depuse la dosar.

Gawlitza consideră că această practică îi justifică dreptul asupra biletului.

Pe de altă parte, Kim nu a prezentat până acum o argumentație juridică detaliată pentru revendicarea premiului, potrivit relatării publicației Axios. Avocații acesteia nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale publicației.

Când ar putea fi decis cine primește premiul

Următoarea audiere în acest caz este programată pentru 6 noiembrie. Totuși, stabilirea proprietarului de drept al biletului și soluționarea tuturor pretențiilor ar putea dura mai mult.

Până atunci, premiul de 12,8 milioane de dolari rămâne în centrul unei dispute în care o comandă de bilete achitată doar parțial, un bilet uitat în spatele tejghelei și o achiziție făcută după extragere au dus la un proces cu mai mulți pretendenți.